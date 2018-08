Am Dienstag war durch eine Veröffentlichung im WESER-KURIER bekannt geworden, dass bei dem öffentlich-rechtlichen Datenverarbeitungsunternehmen Dataport (rechts neben dem Funkturm) eine Mitarbeiterin illegal einen Computer angezapft hat. (Karsten Klama)

In dem Fall des mutmaßlichen Diebstahls von Daten zur Öztürk-Affäre hat sich die Anwältin der beschuldigten Frau zu Wort gemeldet. „Es ist unzutreffend, dass meine Mandantin sich unter einem Vorwand Zugang zu den Dokumenten verschafft hat“, schreibt Sonja Litzig. Auch sei der Vorwurf falsch, dass Daten gestohlen wurden oder auch nur entwendet werden sollten.

„Es war jedoch ein Fehler, sich die Daten zu kopieren, um sie anschließend in Ruhe ansehen zu können“, so Litzig. Das Motiv ihrer Mandantin sei jedoch allein ein persönliches Interesse an dem in der Öffentlichkeit viel beachteten Verfahren. Einen Zusammenhang zu ihrem politischen Engagement gebe es nicht.

Am Dienstag war durch eine Veröffentlichung im WESER-KURIER bekannt geworden, dass bei dem öffentlich-rechtlichen Datenverarbeitungsunternehmen Dataport eine Mitarbeiterin illegal einen Computer angezapft hat. Die Frau wurde sofort vom Dienst suspendiert, sie bekam Hausverbot und muss sich einem Disziplinarverfahren stellen. Gleichzeitig erhielt der Auftraggeber von Dataport eine entsprechende Nachricht, denn allen war klar: Das ist sensibel, das ist brisant.

Das Landgericht Bremen hatte Dataport gebeten, Datensätze aufzubereiten, die im Öztürk-Fall eine Rolle spielen – einer Affäre um millionenschweren Sozialbetrug, in der ein Bürgerschaftsabgeordneter der SPD verwickelt ist. Auf genau diese Daten hatte es die Frau abgesehen. Sie ist Mitglied bei den Grünen und engagiert sich in der Partei, möglich, dass der Datenklau einen politischen Hintergrund hat, auch wenn die Beschuldigte das jetzt von sich weist.

„Watergate an der Weser?“, war am Dienstag eine der Reaktionen auf den Vorfall. Gegen die Beamtin wird ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet, nachdem sie vom Landgericht alarmiert worden war. Noch ist nach Angaben eines Sprechers der Behörde nicht klar, wie der Fall strafrechtlich eingeordnet werden muss. War es das, was die Juristen unter „Ausspähen von Daten“ fassen?

Polizeiliche Maßnahmen wie eine Hausdurchsuchung seien bislang nicht ergriffen worden. „Weitere Angaben machen wir vorerst nicht“, sagte der Sprecher. Die Grünen wollten auf Anfrage nicht Stellung nehmen. Wohl aber der Koalitionspartner: „Wir haben mit Entsetzen die Berichte zur Kenntnis genommen, dass bei Dataport offenbar der Diebstahl sensibler Daten potenziell möglich war“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Björn Tschöpe.

Ein ganzer Katalog von Fragen

Dieser Vorfall müsse nun umfassend aufgeklärt werden. Die SPD habe daher für die kommende Woche einen Bericht des zuständigen Finanzressorts und der Landesdatenschutzbeauftragten beantragt. Seine Fraktion, so Tschöpe, wolle erfahren, welche Daten zum Fall Öztürk heruntergeladen worden sind und ob diese auch dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und den Ermittlungsbehörden zur Verfügung standen.

Von der CDU gibt es einen ganzen Katalog von Fragen zu dem Vorfall. „Es muss umgehend geklärt werden, inwiefern hier möglicherweise eine Sicherheitslücke vorliegt“, sagt Susanne Grobien, die in ihrer Fraktion für Datenschutzpolitik zuständig ist. Dass die offenbar hochsensiblen Daten einfach auf einen USB-Stick gezogen werden könnten, sei bedenklich, so die Abgeordnete.

Neben der Art der entwendeten Daten gehe es auch darum, wo und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen die Daten gespeichert waren und wer darauf Zugriff hatte. Der Senat und die Landesdatenschutzbeauftragte werden von der CDU aufgefordert, den Vorgang zu bewerten. „Wenn SPD und Grüne Datenschutz nicht nur predigen, sondern ernst nehmen, dürfen mutmaßlich kriminelle Vorfälle wie dieser nicht möglich sein“, erklärt Grobien.

Die Gruppe „Bürger in Wut“ (BIW) in der Bürgerschaft fordert von den Grünen eine Erklärung. „Möglicherweise wollte die Mitarbeiterin des Dienstleisters Dataport Informationen sammeln, mit denen die Staatsanwaltschaft veranlasst werden sollte, die Ermittlungen gegen Patrick Öztürk wegen Beihilfe zum Sozialbetrug wieder aufzunehmen“, teilt BIW mit.

Dass der SPD-Politiker Öztürk nach wie vor Mitglied des Landtags ist und Diäten kassiert, werde für die Regierungsparteien vor der Bürgerschaftswahl im Mai kommenden Jahres zur Belastung. Patrick Öztürk sitzt zwar für die SPD in der Bürgerschaft, gehört der Fraktion aber nicht mehr an.

Anders als sein Vater Selim Öztürk, der von der Staatsanwaltschaft weiterhin wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug beschuldigt wird, haben sich die Vorwürfe gegen Öztürk reduziert, ihm wird mittlerweile nur noch Untreue zur Last gelegt. Das Verfahren dreht sich um Osteuropäer, die massenhaft nach Bremerhaven gelockt wurden, um sie mit Scheinarbeitsverträgen zu versorgen.

Seit vier Jahren bei Dataport beschäftigt

Der Lohn war so gering, dass das Jobcenter aufstocken musste. Dieses Geld soll zum Teil an zwei Vereine geflossen sein, die von den Öztürks beherrscht wurden und aus deren Kassen sie sich bedient haben sollen. BIW spekuliert darüber, dass die Dataport-Mitarbeiterin möglicherweise nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag handelte oder zumindest Mitwisser hatte. Das veranlasst die Gruppe, die Frage nach einem „Watergate an der Weser?“ zu stellen.

Die Beschuldigte ist nach Angaben ihrer Anwältin seit vier Jahren bei Dataport beschäftigt. Das Unternehmen unterhält unter anderem die Abteilung IT-Forensik, in der Daten im Zusammenhang mit Strafverfahren gesichert und aufbereitet werden, darunter sämtliche Akten aus dem Öztürk-Fall. „Grundsätzlich hat meine Mandantin als Mitarbeiterin von Dataport durchaus Zugang zu diesen Daten“, erklärt die Anwältin. Nur hätte sie sich einen Teil dieser Informationen nicht auf einen USB-Stick kopieren sollen. Allerdings: „Dieser Stick hat das Haus zu keinem Zeitpunkt verlassen.“