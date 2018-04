Bremens Datenschutzbeaufragte Imke Sommer. (Frank Thomas Koch)

Bei der geplanten Änderung des Landesmediengesetzes wird es voraussichtlich nicht zu einer Aufwertung des Datenschutzes zulasten der Pressefreiheit kommen. Entsprechende Befürchtungen hatten sich an Formulierungen entzündet, die von der Landesdatenschutzbeauftragten Imke Sommer vorgeschlagen worden waren.

Das Landesmediengesetz setzt einen rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit privater Rundfunkanbieter, aber auch von journalistischen Akteuren im Internet wie etwa Bloggern. Nicht betroffen sind die großen Medienbetriebe WESER-KURIER und Radio Bremen. Für sie sind das Landespressegesetz beziehungsweise der Rundfunkstaatsvertrag maßgeblich.

Stellungnahme zur Neufassung

Der Senat hatte vor mehreren Monaten eine Änderung des Landesmediengesetzes in die Bürgerschaft eingebracht. Die Novelle wurde mit der Notwendigkeit begründet, eine Reihe von gesellschaftlichen, technischen und rechtlichen Veränderungen einzuarbeiten, die sich seit der letzten umfassenden Änderung des Gesetzes im Jahr 2012 ergeben haben. Zu der Neufassung des Gesetzestextes legte auch Imke Sommer eine Stellungnahme vor. Darin richtete sie ihr Augenmerk auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft tritt. Sommers Standpunkt: Es gebe künftig ein "Abwägungserfordernis zwischen dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit" – zwar nicht bei der journalistischen Recherche, wohl aber bei Veröffentlichungen.

Abwägungen haben Journalisten auch bisher schon zu treffen. Grundlage ist der Pressekodex, eine Sammlung berufsethischer Grundregeln, die Verleger- und Journalistenverbände 1973 erstmalig in einer Selbstverpflichtung zusammengefasst hatten. Der inzwischen mehrfach ergänzte und überarbeitete Kodex schreibt unter anderem vor, dass bei journalistischer Berichterstattung ein öffentliches Interesse an der Nennung von Namen und anderen personenbezogenen Daten bestehen muss. Wozu also jetzt ein zusätzlicher Verweis auf den Datenschutz? Soll hier eine zusätzliche Instanz entstehen, damit über den Datenschutz in die Pressefreiheit eingegriffen werden kann?

Solchen Bedenken trat Imke Sommer am Dienstag im Gespräch mit dem WESER-KURIER entgegen. Die "klassische Redaktionsarbeit" sei durch ihre Vorschläge "überhaupt nicht berührt". Wohl aber sollten künftig auch Blogger und andere Anbieter von Informationen im Internet zum Schutz personenbezogener Daten angehalten werden – so wie seriöse Redaktionen diesen auch praktizieren. "Die Betroffenenrechte der EU-Datenschutzgrundverordnung sind stark auf das Internet ausgerichtet", so Sommer.

Mit ihren Anregungen wird die Landesdatenschutzbeauftragte aber wohl nicht durchdringen. Wenn an diesem Mittwoch der Bürgerschaftsausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit zusammenkommt, um erneut über die Novelle des Landesmediengesetzes zu diskutieren, wird es voraussichtlich keine entsprechende Beschlussempfehlung an die Bürgerschaft geben. SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe geht davon aus, dass die Gesetzesänderung in ihrer Ursprungsfassung ins Parlament kommt, also ohne die von Imke Sommer vorgeschlagenen Ergänzungen. Sollten die Fraktionen dann noch Änderungsbedarf sehen, könne in der Bürgerschaft darüber beraten werden. Das "Abwägungserfordernis" Datenschutz/Pressefreiheit ist aus Tschöpes Sicht vom Tisch. Ähnlich sieht es die Ausschussvorsitzende Susanne Grobien (CDU). Sie ist dafür, die Novelle des Landesmediengesetzes genauso zu handhaben wie die des Landespressegesetzes.

Medienprivileg der Presseunternehmen

Dieses Gesetz befindet sich derzeit ebenfalls in der Überarbeitung. Auch hier ist das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai ein wichtiger Impuls. Die Freistellung der Presseunternehmen von den meisten datenschutzrechtlichen Pflichten und deren Überwachung (sogenanntes Medienprivileg) war bisher im Bundesdatenschutzgesetz geregelt, das dann nicht mehr gültig ist. Der EU-Gesetzgeber hat aber in seine Datenschutzgrundverordnung einen Artikel eingefügt, der die Fortschreibung des Medienprivilegs auf nationaler Ebene ermöglicht. Der derzeit vorliegende Entwurf für die Novelle des bremischen Landesmediengesetzes bietet dafür die Grundlage.

In ihm sind keine "Abwägungserfordernisse" formuliert. Er findet die volle Unterstützung von Verlegerverbänden, Mediengewerkschaften und Deutschem Presserat. Der im Entwurf enthaltene "Schutz der Redaktionen gegen Datenschutzrecht und datenschutzbehördliche Aufsicht ist unverzichtbar für den Schutz der Pressefreiheit in Deutschland und Europa", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Allerdings soll auch das novellierte Landespressegesetz dafür sorgen, dass in Redaktionen mit Daten nicht Schindluder getrieben wird. "Soweit Unternehmen der Presse und deren Hilfsunternehmen personenbezogene Daten zu journalistischen oder literarischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten Personen untersagt, diese

personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten", heißt es im Entwurf.