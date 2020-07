Auch hinter Gittern – wie hier im Oslebshauser Gefängnis – muss der Datenschutz gesichert sein. (Frank Thomas Koch)

Der Umgang mit personenbezogenen Daten von Häftlingen wird auf eine neue Grundlage gestellt. Das ist das Ziel des Justizvollzugs-Datenschutzgesetzes, das die Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause verabschiedet hat. Die bisher in unterschiedlichen Gesetzen verankerten Datenschutzbestimmungen werden durch den Parlamentsbeschluss in ein eigenständiges Gesetz überführt und aktualisiert.

Es enthält detaillierte Bestimmungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanten Erkenntnissen, zur Überprüfung Gefangener und anstaltsfremder Personen, zum Datenaustausch mit den Sicherheitsbehörden und zu Fallkonferenzen mit der Polizei und dem Verfassungsschutz im konkreten Einzelfall. Das Gesetz schafft damit beispielsweise die notwendigen Grundlagen für die Zusammenarbeit des Justizvollzuges mit der Kompetenzstelle für Deradikalisierung und Extremismusprävention (Kodex).

„Wenn wir unseren gesetzlichen Auftrag ernst nehmen, das Leben im Justizvollzug dem Leben ‚vor den Mauern' anzugleichen, wenn uns daran gelegen ist, auf das Leben nach der Haft vorzubereiten, und wenn wir den Justizvollzug als Teil der Sicherheitsarchitektur begreifen, dann muss sich dies auch darin zeigen, wie wir mit den oftmals sensiblen Informationen im Gefängnis umgehen“, erläutert Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD). „Mit dem neuen Datenschutzgesetz für den Justizvollzug schaffen wir einen Rechtsrahmen, der das inzwischen hochkomplexe Datenschutzrecht anwendungsfreundlich bündelt und für den Vollzugsalltag handhabbar macht."

EU-Vorgaben umgesetzt

Das Justizvollzugs-Datenschutzgesetz setzt sowohl EU-Vorgaben als auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit personenbezogenen Daten um. Zum einen werden die Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen wie beispielsweise der Gefangenen oder von Besuchern transparent geregelt. Darüber hinaus wird der Datenaustausch mit den Sicherheitsbehörden auf eine neue Grundlage gestellt. Neue Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im Justizvollzug wird die Bremer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Nach Darstellung der Senatorin verschafft das Gesetz der Zusammenarbeit des Justizvollzuges mit Polizei und Verfassungsschutz eine neue Basis. „Dabei ist es uns gelungen, einen Rechtsrahmen festzuschreiben, der in der täglichen Praxis des Justizvollzuges bestehen kann und der zugleich dem in einem Rechtsstaat gebotenen, hohen Datenschutzniveau genügt“, so Schilling.