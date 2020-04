Mitte März am Osterfeuerberger Ring in Walle noch nicht viel los. Mittlerweile gibt es dort eine Dauerbaustelle. (Roland Scheitz)

Bitte einmal alles neu: Die Fahrbahnen, Fuß- und Radwege, die Mittelinsel und der Kanal des Osterfeuerberger Rings werden saniert oder umgestaltet. In fünf Bauabschnitten wird die Verkehrsader im Bremer Westen bis Dezember 2022 zur Dauerbaustelle. Halbseitig ist die Straße im Stadtteil Walle bereits gesperrt. Absperrungen, Schilder und Warnbaken weisen den Verkehrsteilnehmern den Weg beziehungsweise die Umleitungen.

Los ging es mit den Bauarbeiten Anfang März. Das Abwasserunternehmen Hansewasser verlegt seitdem einen etwa 580 Meter langen neuen Kanal. Der soll die Kanalisation der angrenzenden Gebiete entlasten. Ab Juli steigen dann die Mitarbeiter des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) mit ein: Parallel zum Kanal-Neubau wird in Richtung Walle an der Fahrbahn gearbeitet. Zwischen Utbremer Kreisel und Fleetstraße wird der Straßenraum „neu geordnet“, wie es die Fachleute nennen. Die Baustelle bewegt sich zunächst vom Utbremer Kreisel aus auf der Fahrspur in Richtung stadteinwärts. Ab September 2021 wandert sie auf der Südseite des Osterfeuerberger Rings wieder zurück in Richtung Kreisel.

Der Waller Beirat und die Anwohner fordern seit einigen Jahren, dass die Verkehrsachse schmaler wird und die trennende Wirkung verliert. Die derzeitige Breite des Straßenzuges halten Anwohner, Politiker und Experten für überdimensioniert. Osterfeuerberg werde dadurch in zwei Hälften geteilt. Das soll nun anders werden: Das Quartier soll durch den Rückbau enger zusammenwachsen.

Eine Rad-Premiumroute ist mit eingeplant

Der Plan sieht vor, dass die Straße durch eine große grüne Mittelinsel und weniger Asphalt geprägt wird. Für Radfahrer und Fußgänger wolle man mehr Platz schaffen, heißt es vom ASV. Für Autos werde die Fahrbahn schmaler und gleichzeitig eine künftige Rad-Premiumroute mit eingeplant. Ebenfalls vorgesehen sind mehrere Querungen und Parkplätze diagonal zur Straße. Für eine größere Barrierefreiheit sei alles mit dem Landesbehindertenbeauftragten abgestimmt worden, so das ASV.

Die Gesamtkosten der kompletten Umgestaltung betragen circa sechs Millionen Euro, die über die Jahre 2018 bis 2022 finanziert werden. Davon sind 520.000 Euro für Beleuchtung und Ampeln (Lichtsignalanlagen) eingeplant.

„Der neu geordnete Straßenraum bewirkt eine städtebauliche Aufwertung für das Osterfeuerberger Quartier und verbessert hier die Aufenthaltsqualität maßgeblich“, sagt Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne).