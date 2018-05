Mehr als 50 Termine gibt es für das Open-Air-Programm am Schlachthof. Neben den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft werden auch Kinofilme gezeigt. (Lars Neuman)

Von Public Viewing bis Eisfest, von Freiluft-Kino bis Sommerfest – der Terminkalender für den Sommer ist prall gefüllt. Auf den Flächen rund um das Kulturzentrum Schlachthof in Findorff sind in den kommenden Monaten viele Veranstaltungen geplant. Allein das Open-Air-Programm der Schlachthofkneipe startet am Mittwoch, 6. Juni, mit über 50 Spieltagen in die Saison. Hinzu kommen das Eisfest, das vegane Sommerfest oder das Findorffer Sommerfest. Ganz gleich ob Fußballfans, Feinschmecker oder Filmliebhaber – in dem geplanten Programm sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Open-Air-Kino: Ab dem 6. Juni geht es los mit dem Programm des Open-Air-Kinos in der kleinen Arena direkt am Schlachthof. Gezeigt wird als erstes der US-amerikanische Neo-Western "Hell or high water". "Wir haben zusammen mit Facebook-Nutzern über das Programm abgestimmt und es dementsprechend zusammengestellt", sagt Oliver Trey, Betreiber der Schlachthofkneipe. Aus den Empfehlungen ist eine Filmliste entstanden, die Klassiker wie "Wayne's World", "Star Trek", "Footlose", "Zurück in die Zukunft" oder "Inglourious Basterds" enthält. Auch die Macher der regelmäßig im Lagerhaus gezeigten Filmreihe von "Weird Xperience" gestalten vier Abende mit kuriosen Streifen. Die kleine Bremer Konzertagentur "Rouge et Noir" beteiligt sich mit der Kino-Dokumentation "Wildes Herz" über den Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet und einer weiteren Dokumentation über Queercore, die einen Teil der Punk-Rock- und Hardcore-Szene beschreibt.

Eisfest: Eis ohne Ende in exotischen und kreativen Versionen gibt es am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juni, von 11 bis 19 Uhr beim Eisfest. Veranstalter Timo Bahr (Tiba Creative) richtet die Veranstaltung bereits zum vierten Mal aus und will den Umfang und die Auswahl weiter vergrößern. Bereits in den vergangenen beiden Jahren kamen Zehntausende Besucher, um Eis aus der ganzen Welt zu probieren. Verkauft werden thailändische Ice-Rolls von Rolling Ice, schmelzendes New Snow Ice, eisgefüllte Bubble Waffles aus Hong Kong, Frozen Yogurt von Yomaro oder Frozen-Quark-Variationen von der Quarkerei. Neu dabei sind ein schwarzes Wacken-Eis von der Eisfabrik und das Sorbetto-Crema-Stieleis der Bremer Fiev-Sinn-Stieleis-Manufaktur. Auch Bellissima aus Schwanewede und das Bremer Eislabor mit 40 verschiedenen Sorten haben ihr Kommen zugesagt. "Stand jetzt haben wir 21 verschiedene Eisstände", sagt Timo Bahr. Hinzu kommen sechs Stände mit Kaffee und Süßigkeiten sowie elf Street-Food-Anbieter. Im Rahmenprogramm gibt es ein Karussell, eine Hüpfburg oder einen Magier. Eine Eisfest-Zugabe ist für den 18. und 19. August geplant, ebenfalls auf der rund 10.000 Quadratmeter großen Fläche vor dem Schlachthof und einem Teil der Bürgerweide. Die Veranstaltung hat mittlerweile einen so großen Erfolg, dass sie auch nach Bremerhaven expandiert. Am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Juni, von 11 bis 19 Uhr, veranstaltet Erlebnis Bremerhaven GmbH zusammen mit Timo Bahr ein Eisfest an der Seebäderkaje/Willy-Brandt-Platz in Bremerhaven.

Public Viewing am Schlachthof: Mit der Partie Russland gegen Saudi-Arabien beginnt am 14. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist auch der Startschuss für das Public Viewing im Amphitheater am Schlachthof. "Wir zeigen alle Spiele, nicht nur die Spiele mit deutscher Beteiligung", sagt Organisator Oliver Trey von der Schlachthofkneipe. Aufgrund von Überschneidungen können auf der großen LED-Leinwand in der Arena allerdings "nur" 58 der insgesamt 64 WM-Spiele gezeigt werden. Trey freut sich vor allem auf zahlreiche internationale Gäste, die bereits bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften selbst bei Regen die Spiele am Schlachthof schauten. Der Eintritt zu allen Spielen ist frei.

Veganes Sommerfest: An der Skateranlage vor dem Kulturzentrum stellen die Vereinsmitglieder von Vegbremen am Sonntag, 12. August, ab 11 Uhr, zum fünften Mal ihr Sommerfest auf die Beine. Veranstalterin Carola Kagemann plant dafür mit den Zusagen von 50 bis 60 verschiedenen Ständen. In der Arena am Kulturzentrum soll es Kochshows, Livemusik, Vorträge und eine Modenschau geben. Angeboten werden vegane Hot Dogs, Burger oder Kuchen, Muffins und Törtchen. Auch verschiedene Tofusorten und neue Lebensmittel werden verkauft. Auf jeden Fall mit dabei sind ein Food-Truck von Vincent Vegan aus Hamburg und die Bremer Unternehmerin Roxanne Kagemann (Yup Yup) mit ihren veganen, glutenfreien Rohkost-Kuchen und -Keksen. Die Einnahmen einer Tombola werden dem Hof Butenland in Butjadingen und dem Hof Stellichte gespendet, auf dem Tiere ihr Gnadenbrot bekommen.

Findorffer Sommerfest: Die Geschäftsleute aus dem Stadtteil veranstalten am Sonnabend, 18. August, von 14 bis 22 Uhr, ihr Sommerfest. Organisatorin Marcella Dammrat Tiefensee hat wie im Vorjahr die Band Flying Soul Toasters für die Sommerveranstaltung gewinnen können. Auch der Seniorenchor "Die Weidedammer" wird wieder seinen Auftritt bekommen. Rund um die Bühne an der Findorffstraße dürfen sich Vereine, Geschäftsleute und Handwerker an zahlreichen Ständen und Pavillons vorstellen. Zudem ist ein privater Flohmarkt geplant, für den sich Interessierte noch unter der Telefonnummer 0421/35 85 38 anmelden können. Da zeitgleich die zweite Auflage des Eisfestes am Schlachthof stattfindet, werden nicht nur Besucher aus dem Stadtteil erwartet.