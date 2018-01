Wasser wo eigentlich ein Feld sein sollte: So wie auf dem Archivbild aus Osterholz sind auch viele Felder in und um Bremen momentan überflutet. (dpa)

Der Eindruck trügt nicht: So viel Regen wie im vergangenen Jahr hat es in Bremen lange nicht gegeben. Laut Angaben des Branchendienstes Wetterkontor fielen in Bremen im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 778 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel, 2016 waren es noch 546 Liter. Gerade in den letzten zwei Monaten zeigte sich das Wetter unbeständig, sehr nass und wird für die Landwirte in der Region mittlerweile zum Problem. Denn der Boden auf den Feldern kann den Niederschlag nicht mehr aufnehmen, es drohen Ernteausfälle. Einige Bauern haben die Hoffnung für ihren ertragreichen Winterweizen schon fast aufgegeben.

Der Bremer Landwirtschaftsverband führt die Probleme mit dem Wetter sogar bis auf den Sommer zurück. Seitdem sei das Wetter nicht mehr beständig. Doch nicht nur für die Landwirte kann ein Ernteausfall schmerzhaft sein, sondern auch für den Verbraucher. Denn wenn das Angebot sinkt, steigt automatisch auch der Preis. (wk)