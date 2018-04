David Hasselhoff bereitet sich derzeit in Bremen auf seine Tour vor. (dpa)

Wer derzeit durch Bremen schlendert, der könnte auf einen echten Weltstar treffen. David Hasselhoff, dessen familiären Wurzeln in Völkersen bei Langwedel liegen, bereitet sich derzeit in Bremen auf seine anstehende Tour durch Deutschland vor. Der Schauspieler, der durch Serien wie "Knight Rider" oder "Baywatch" weltberühmt geworden ist, ist bekanntermaßen auch Sänger. Am 28. April gibt er ein Konzert in der ÖVB-Arena.

Die Kollegen von buten un binnen haben ihn getroffen.

Es ist nicht Hasselhoffs erster Bremen-Besuch. Im Beitrag werden Archivaufnahmen gezeigt. 1991 gab er den Startschuss zum Bremer Sechstagerennen. (haf)