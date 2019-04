Nur 86 Prozent der Züge waren im vergangenen Jahr in Bremen pünktlich. (Matthias Hiekel/dpa)

Fahrgäste in Bremen müssen im bundesweiten Schnitt am häufigsten auf Regionalzüge der Deutschen Bahn warten. Nur 86 Prozent der Züge waren im vergangenen Jahr im kleinsten Bundesland pünktlich, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach Bahn-Definition ist ein Zug pünktlich, wenn er weniger als sechs Minuten zu spät ist. Vorletzter war Schleswig-Holstein mit 89,8 Prozent.

Die Nordwestbahn (NWB) misst Verspätung anders als die Deutsche Bahn: NWB-Züge sind bereits ab einer Verspätung von vier Minuten unpünktlich, sagt Pressesprecher Steffen Högemann. Die Pünktlichkeit im regionalen Netz habe 2018 insgesamt bei 85,92 Prozent gelegen. Zwischen den verschiedenen Verbindungen weist die Pünktlichkeit starke Schwankungen auf: Die Regio-S-Bahn RS1, die zwischen Bremen-Farge und Verden verkehrt, war in 88,79 Prozent aller Fälle pünktlich – der beste Zielwert der NWB im vergangenen Jahr.

Die RS2 zwischen Bremerhaven-Lehe und Twistringen kam lediglich zu 80,25 Prozent pünktlich ans Ziel. „Die Strecke ist extrem vom Güterverkehr genutzt“, sagt Högemann. Durch das hohe Verkehrsaufkommen sei die Verbindung überlastet. Wenn Güterzüge verspätet fahren, müsste die NWB häufig warten. „Eine Verspätung führt schnell zur nächsten“, sagt er. Das betreffe auch die ansonsten deutlich pünktlichere RS1: Manche Züge der RS2 werden im Hauptbahnhof zur RS1, kommen aber bereits verspätet dort an. Das Netz hänge sehr stark zusammen. Zwischen Bremen-Hbf und Bad Zwischenahn fährt die RS3 in 86,83 aller Fälle pünktlich, die RS4 zwischen Bremen-Hbf und Nordenham zu 83,92 Prozent.

Am vergangenen Sonntag kam es auf der Verbindung RS1 zu Zugausfällen. Högemann führt betriebliche Gründe an: Es habe nicht genug Personal zur Verfügung bestanden. Am Montag jedoch sei das Problem wieder behoben gewesen. Auf der Strecke der RS4 sei es am Montagmorgen zu Verspätungen bis zu 19 Minuten gekommen, da ein Bahnübergang defekt gewesen sei. Fast 90 Prozent der Verspätungen seien auf Probleme mit der Infrastruktur zurückzuführen, sagt er. Das heißt: Störungen an Bahnübergängen und Weichen oder Signalstörungen. Auch Sturmschäden würden eine Rolle spielen. Für die Instandhaltung der Strecken ist die DB Netz als Eigentümer verantwortlich. Der Großteil der Strecke gehört dem Tochterunternehmen des Konzerns, nur die Farge-Vegesack-Eisenbahn ist mitsamt befahrener Strecke eigenständig.

Der Bremer Senat und die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) haben für Bremen und Niedersachsen jeweils die Aufträge für den Nahverkehr vergeben. Erreicht die NWB die vorgegebene Pünktlichkeitsquote von 90 Prozent nicht, müsse das Unternehmen Strafe zahlen, sagt Högemann. Unabhängig von den Gründen würde die NWB zur Kasse gebeten, obwohl die Schuld beim Netzbetreiber liege.