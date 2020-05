Polizisten drücken einen Mann zu Boden. (Symbolbild) (Michael Kappeler /dpa)

Sie klingt ein wenig nach Sturm im Wasserglas, die Empörung der Bremer Polizeigewerkschaft über den Berliner Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz. Weder stellt dieses Gesetz die Polizei automatisch unter Generalverdacht, noch all denen einen Freifahrtschein aus, die sich schon diskriminiert fühlen, nur weil ein Polizist sie ansieht.

Das weiß auch Bremens GdP-Chef Lüder Fasche. Dass er trotzdem so harsch auf die Pläne reagiert, dürfte vor allem präventiven Charakter haben. Und an dieser Stelle könnte sich die hitzige Debatte über den Berliner Gesetzentwurf tatsächlich als nützlich für Bremen erweisen. Denn wie an der Spree wird derzeit auch an der Weser von einer rot-grün-roten Landesregierung an diesem Thema geschraubt.

Mehr zum Thema Kritik von Polizeigewerkschaft Wirbel um Antidiskriminierungsgesetz In Bremen soll es eine Antidiskriminierungsstelle geben, an die sich Bürger wenden können, die sich ... mehr »

In Bremen soll es zwar kein Gesetz sein, sondern eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle. Im Kern zielt das Vorhaben aber in dieselbe Richtung. Und dürfte deshalb in Reihen der Polizei ebenso misstrauisch beäugt werden. Das sollte die Regierungskoalition im Hinterkopf haben, wenn es um die Ausformulierung der Aufgaben und Befugnisse dieser künftigen Stelle geht.