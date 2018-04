Zum ersten Mal seit zehn Jahren erhöht Bremen die Mittel für Förderung beeinträchtigter Kinder in Kitas. Allerdings ist seitdem die Zahl der Förderkinder stark gestiegen und die Betreuungszeiten haben sich dadurch deutlich erhöht. (Frank Koch)

Nicht nur an Schulen, auch in Kitas wird Inklusion in Bremen umgesetzt: Kinder mit und ohne Behinderung gehen gemeinsam in den Kindergarten. Erstmals seit Jahren stockt die Bildungsbehörde nun die Mittel für Inklusionskräfte in Kitas auf. 380 000 Euro sollen zusätzlich aus dem Bremer Haushalt 2018 für sechs Monate fließen, 760 000 Euro dann im Haushalt 2019 für ein ganzes Jahr. Die Behörde spricht in einem Papier, das dem WESER-KURIER vorliegt, von einer „zusätzlichen Infrastrukturausstattung“ für Träger, die Kinder mit besonderen Förderbedarfen aufnehmen.

Allerdings: Bei zwei großen Kita-Trägern sorgt dieser Plan für Sorge und Kritik statt für Freude. Denn die Personalmittel für die Inklusion seien seit 2008 nicht erhöht worden, obwohl seitdem die Zahl der Kinder mit Beeinträchtigung von 742 in 2008 auf 1450 Kinder im Dezember 2017 stieg. Derselbe Betrag wurde also auf viel mehr Kinder verteilt.

„Ich mache mir große Sorgen, weil diese zusätzlichen Mittel nicht reichen können“, sagt Toren Christians, stellvertretender Personalratsvorsitzender beim städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen. „Seit 2008 sind die Mittel für zusätzliches Inklusionspersonal in Kitas eingefroren, es ist aber nie überprüft worden, ob es mehr Kinder gibt.“

„In den letzten zehn Jahren hat sich die Personalausstattung nicht verändert, aber die Zahl der Kinder mit Behinderung hat sich fast verdoppelt“, sagt auch Carsten Schlepper vom Landesverband evangelischer Kitas. In evangelischen Kindergärten gibt es Schlepper zufolge derzeit rund 350 behinderte Kinder, von denen rund 300 eine Schwerpunkteinrichtung besuchen, die besonders auf die Förderung eingestellt ist. In den Gruppen gebe es zum Teil nicht vier, sondern bis zu sieben beeinträchtigte Kinder.

Schlepper fürchtet zudem, dass die Mittel für zusätzliche Erzieher zersplittert werden, falls behinderte Kinder in Zukunft noch stärker als bisher auf viele unterschiedliche Kindergärten und Gruppen verteilt werden. Unter Umständen komme dann in einer Gruppe mit einem Förderkind die zweite Kraft nur noch an 5 bis 6 Stunden pro Woche dazu. Die Zweitkräfte müssten stark zwischen den Gruppen springen. „Dass jedes Kind zu jeder Kita gehen können sollte, ist ein schönes Ziel, aber man muss es eben auch finanzieren können. Es ist unser Wunsch, weiter mit Schwerpunkteinrichtungen zu arbeiten“, sagt Schlepper. Er spricht sich für mehr Steuerung durch die Behörde aus: „Es ist wichtig, dass die Personalausstattung für die Inklusion ein bisschen gebündelt wird.“

Verwahrung statt Förderung

Hinzu kommt laut Christians: Nicht nur die Zahl der Kinder, die eine ärztlich diagnostizierte Beeinträchtigung und damit einen Rechtsanspruch auf besondere Förderung haben, ist seit 2008 gestiegen. Seitdem wurden auch die Betreuungszeiten der Kitas stark ausgeweitet, ohne dass sich die Mittel für Inklusionspersonal entsprechend erhöht hätten: „2008 hatten wir noch viele Kitas, die Kinder fünf Stunden pro Tag betreut haben, heute wird oft Ganztagsbetreuung von 8 bis 16 Uhr angeboten.“ Die Folge: Es gebe nur wenige Gruppen, in denen tatsächlich zwei Kräfte anwesend seien. Allein um den Stand von 2008 zu erreichen, brauche es eine Verdoppelung der zusätzlichen Mittel für Personal, rechnet Christians vor.

Und noch etwas wirkt sich aus: „In der Vergangenheit hat man in Bremen größere Personalressourcen zwischen den Einrichtungen umgeschichtet: Man hat zusätzliche Kräfte aus den Brennpunkt-Kitas abgezogen, um sie in Schwerpunktkitas einzusetzen“, sagt Christians. Der Grund: Behinderte Kinder hätten einen Rechtsanspruch auf Förderung, den die Stadt erfüllen müsse.

Die zusätzlichen Erzieherinnen, die Kitas in sozial schwierigen Gebieten unterstützen sollten, seien dagegen nicht verpflichtend. Als Beispiel benennt Christians die Kita an der Andernacher Straße in Tenever: „Ursprünglich wurde die Kita durch drei bis vier zusätzliche Fachkräfte unterstützt – wegen der schwierigen sozialen Lage, die es im Stadtteil gab. Seit 2008 ist das Zusatzpersonal dort weniger geworden.“

Die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandra Ahrens findet dafür klare Worte: „Die Personaldecke ist zu kurz, man musste sich entscheiden, ob die Arme oder die Beine abfrieren. Die Folge: Die sozial Schwächsten bezahlen in Bremen die Inklusion.“ In Kitas in Brennpunktgebieten könne so vor allem Verwahrung umgesetzt werden, aber kaum Förderung.

Bremen schmücke sich mit der am stärksten umgesetzten Inklusion in ganz Deutschland, habe diese aber nur zu 60 Prozent finanziert, kommentiert die kinderpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Sie fordert deutlich mehr Personal für Kitas. Wenn Bremen die Frühförderung so vernachlässige, werde man nie bessere Ergebnisse in der Bildung erzielen, sagt Ahrens. Spätestens im kommenden Landeshaushalt brauche es genug Mittel für eine adäquate Förderung im Kindergarten: „Wir müssen an der Basis anfangen.“

Inklusion in der Kita

2008 wurden zusätzliche Erzieherinnen-Stellen für Inklusion im Kindergarten an 41 sogenannten Schwerpunkteinrichtungen geschaffen. Schwerpunkteinrichtungen sind Kitas, die besonders für die Arbeit mit behinderten Kinder gerüstet sein sollen: Durch besondere Ausbildungen ihrer Mitarbeiter, durch Extra-Räume für die Arbeit in Kleingruppen und durch zusätzliches Personal. Die Regel seit 2008 war: Sobald es fünf Kinder mit Behinderung in einer Gruppe mit 20 Kindern gibt, sollte eine zweite Fachkraft in die Gruppe kommen. Zuletzt besuchten aber längst nicht alle beeinträchtigten Kinder Schwerpunkteinrichtungen: 45 Prozent von ihnen gingen in normale Kitas. Zum Teil wurden statt Schwerpunkteinrichtungen aber zumindest Schwerpunktgruppen in Kitas gebildet, also Gruppen, in denen es nicht nur ein, sondern mehrere beeinträchtigte Kinder gibt. Eltern sind in Bremen nicht an bestimmte Kitas gebunden. Zurzeit werden in Bremen nach Angaben der Bildungsbehörde 1450 Kinder mit Förderbedarf in rund 170 unterschiedlichen Einrichtungen betreut.

Zur Sache

Inklusion in der Kita

2008 wurden zusätzliche Erzieherinnen-Stellen für Inklusion im Kindergarten an 41 sogenannten Schwerpunkteinrichtungen geschaffen. Schwerpunkteinrichtungen sind Kitas, die besonders für die Arbeit mit behinderten Kinder gerüstet sein sollen: Durch besondere Ausbildungen ihrer Mitarbeiter, durch Extra-Räume für die Arbeit in Kleingruppen und durch zusätzliches Personal. Die Regel seit 2008 war: Sobald es fünf Kinder mit Behinderung in einer Gruppe mit 20 Kindern gibt, sollte eine zweite Fachkraft in die Gruppe kommen. Zuletzt besuchten aber längst nicht alle beeinträchtigten Kinder Schwerpunkteinrichtungen: 45 Prozent von ihnen gingen in normale Kitas. Zum Teil wurden statt Schwerpunkteinrichtungen aber zumindest Schwerpunktgruppen in Kitas gebildet, also Gruppen, in denen es nicht nur ein, sondern mehrere beeinträchtigte Kinder gibt. Eltern sind in Bremen nicht an bestimmte Kitas gebunden. Zurzeit werden in Bremen nach Angaben der Bildungsbehörde 1450 Kinder mit Förderbedarf in rund 170 unterschiedlichen Einrichtungen betreut.