Mehr Härte gegen säumige Zahler gefordert

Debatte über Unterhaltsvorschuss

Jürgen Theiner

Zahlungsunwillige Väter oder Mütter, die nicht für ihre Kinder aus einer früheren Beziehung aufkommen, sollen in Bremen härter an die Kandare genommen werden. Das war am Dienstag Konsens in der Bürgerschaft.