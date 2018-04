Die Bremische Bürgerschaft diskutiert diese Woche über die Verkehrssituation in der Überseestadt und zum Korruptionsverdacht in der BAMF-Außenstelle. (dpa)

Mit Verkehrsthemen starten die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft an diesem Dienstag in ihre Sitzungswoche. Mit der Verkehrssituation in der Überseestadt und der Hafenrandstraße geht es etwa gegen 15 Uhr nach der Fragestunde (14 Uhr) in der Stadtbürgerschaft los. Dabei wird über den geplanten Durchstich zwischen Hafenstraße und Nordstraße und die Auswirkungen diskutiert. Grundlage der Debatte ist eine Große Anfrage der Linken-Fraktion. Weiter geht es unter anderem mit den Themen Innenstadtentwicklung und Parkraumkonzept (etwa 15.30 bis 16 Uhr). Dazu gab es Anträge von der CDU- und der FDP-Fraktion. Im Anschluss wird über kostenfreien Zugang zu Bremer Museen gesprochen.

Mehr zum Thema Sanierung in Bremen "Das ist ein enormer Kraftakt" Finanzstaatsrat Dietmar Strehl antwortet im Interview des Weser-Kuriers auf Fragen zum ... mehr »

Der Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gegen die damalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen wird die Abgeordneten des Landtages am Mittwochvormittag beschäftigen. Da nach Bekanntwerden des Bremer Falls um möglicherweise unzulässig gewährtes Asyl weiterhin Fragen offen sind, hat die FDP-Fraktion eine Aktuelle Stunde unter dem Titel „Korruptionsskandal im Bremer BAMF – Warum brauchte es zur Aufklärung erst das niedersächsische Innenministerium?“ beantragt. Der Tagesordnungspunkt markiert den Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch (10 Uhr).

Mehr zum Thema Gebäude und Infrastruktur marode Milliardenhoher Investitionsstau in Bremen Der Sparkurs Bremens der vergangenen Jahre macht sich im Zustand der öffentlichen Infrastruktur ... mehr »

Ab etwa 11 Uhr heißt es "Jedes Kind muss Schwimmen lernen". Die CDU-Fraktion fordert den Senat auf, ein Konzept zu entwickeln, um die Schwimmausbildung im Land Bremen zu optimieren. Die Christdemokraten wollen eine feste Integration der Schwimmausbildung in Kitas, mehr Aus- und Weiterbildungen von Schwimmlehrern und eine Ausweisung der Schwimmfähigkeit der Schüler in den Zeugnissen. Ebenfalls am Vormittag könnte es noch zu Debatten im Landtag über die Umsetzung des Aktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie im Land Bremen und zur inklusiven Beschulung von Schülern mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen kommen.

Mehr zum Thema Straßensanierung Schlagloch-Report Jedes Jahr müssen Straßen im Kreisgebiet geflickt werden. Doch die öffentlichen Haushalte sind ... mehr »

Nach der Mittagspause geht es ab 14.30 Uhr weiter. Auf der Agenda steht ein Antrag der Linken-Fraktion zur personellen Verstärkung der bremischen Wohn- und Betreuungsaufsicht. Hintergrund ist, dass eine Bremer Pflegeeinrichtung aktuell wegen gemeldeter Mängel bei Pflege und Hygiene zum wiederholten Mal in der Kritik steht. Es folgt am Nachmittag das Thema musische Ausbildung in Bremer Schulen.

Mehr zum Thema Nach Asyl-Skandal Bamf blockt Fragen nach Kontrollen ab Gegen Mitarbeiter der Bamf-Außenstelle Bremen wird wegen Bestechlichkeit und Verstoßes gegen das ... mehr »

Wenn der Zeitplan eingehalten wird, sprechen die Bürgerschaftsabgeordneten am Donnerstag ab 10 Uhr über gerechtere Zulagen im öffentlichen Dienst und über rassistische und antisemitische Straftaten gegen religiöse Einrichtungen und Gedenkorte. In beiden Fällen handelt es sich um Anträge der Linken. Ab 14.30 Uhr geht es um einen FDP-Antrag zu sauberen Städten sowie um Auswirkungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Alle genannten Zeiten sind Schätzwerte, die sich kurzfristig ändern können. Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite www.bremische-buergerschaft.de.