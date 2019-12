Gastkommentar über Deichschutz

Deichsicherheit erfordert ein Sicherheitsmanagement

Lothar Wessolly

Will man in Bremen Klima-, Natur- und Gesundheitsschutz mit Hochwassersicherheit verbinden, bietet sich ein System mit regelmäßiger Baumkontrolle an, schreibt Gastautor Lothar Wessolly.