Lübbo Roewer, Nina Ranwig und Herwig Renkwitz (v.l.) kümmern sich neben dem Essen auch um Mützen und Schals für die Gäste von "Dein Festmahl". (Christina Kuhaupt)

Ein festlicher Abend mit geschmorter Entenkeule, Apfelrotkohl und Kartoffelklöße sollte es werden. Serviert von prominenten Kellnerinnen und Kellern für Bremens Obdachlose und Bedürftige. Aufgrund von Corona kann „Dein Festmahl“ allerdings nicht wie die vergangenen Jahre in der Messehalle IV stattfinden. Stattdessen wird das Essen am Dienstag, den 15. Dezember, an 22 Stationen im Stadtgebiet verteilt.

Bereits zum vierten Mal organisieren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zusammen mit Ranwig Events, der ÖVB-Arena, dem Geschmackslabor, AVM Veranstaltungstechnik und der DBH Logistics IT AG die Veranstaltung. Seit diesem Jahr ist auch die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER dabei. Was können wir bedürftigen Menschen Gutes tun? Diese Frage hatten sich die Veranstalter gestellt. Die Antwort: ein Abend mit einem Weihnachtsmenü, Musik und medizinischer Versorgung für Mensch und Tier. „Ein Rundum-sorglos-Paket“ sagt DRK-Sprecher Lübbo Roewer. „Und dann kam Corona.“

Ausfallen sollte die Veranstaltung in diesem Jahr dennoch nicht. „Darum haben wir uns etwas Neues überlegt“, sagt Roewer. Wenn die Gäste nicht zum Essen kommen können, dann kommt das Essen halt zu ihnen. Statt einer großen Veranstaltung gibt es im Corona-Jahr kleinere Events in der Stadt verteilt. Immer noch ein Festmahl – aber nun eben unterwegs. „Gerade arbeiten wir an der Feinplanung“, sagt Roewer. „Und wir brauchen noch Geldspenden.“

Die aktuelle Situation hat auch bei den Organisatoren Spuren hinterlassen. Bisher hatte das Geschmackslabor das Essen gespendet. Doch nach den Einschnitten in der Gastronomie und in der Veranstaltungsbranche sei das derzeit nicht möglich. „In diesem Jahr müssen wir das Essen aus den Spenden finanzieren“, sagt Roewer. Knapp 43.000 Euro waren nach Angaben der Veranstalter im vergangenen Jahr zusammengekommen.

Von Bremen-Burg bis Huchting

Eingeladen werden die Gäste über die Suppenengel, Caritas, die Innere Mission und die Bremer Tafel. 1000 Personen, 200 mehr noch als im vergangenen Jahr. Ein Bändchen am Handgelenk ist ihre Eintrittskarte. An 22 Stationen im gesamten Stadtgebiet werde das Essen verteilt, sagt Roewer, von Bremen-Burg über Gröpelingen bis nach Huchting. „Es gehört eine gute Logistik dazu.“

Bis in den Nachmittag werden die Helferinnen und Helfer das Festmahl ausgeben – entweder können die Gäste es direkt in der Station essen oder es mit nach Hause nehmen. „Wir haben eine Kartei mit 250 Ehrenamtlichen, die uns in den Jahren zuvor bereits geholfen haben“, sagt Roewer. Außerdem erhalten die Teilnehmenden eine Geschenktüte mit Schokolade, Spekulatius, Hygieneartikeln sowie selbst gestrickten Mützen und Schals.

In den vergangenen Jahren gab es prominente Unterstützung aus Musik, Film, Fernsehen, Rundfunk und Sport. „Wir versuchen wieder Prominente zu gewinnen, aber das kommt ganz auf die aktuelle Lage an“, sagt Roewer. Werder-Sportchef Frank Baumann hat bereits zugesagt. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) sei auch wieder mit von der Partie.

Die Schirmherrschaft übernimmt erneut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Das diesjährige Konzept zeige, wie es mit kreativen Ideen möglich ist, auch unvorhersehbare Situationen zu meistern, sagt er. „Ihnen und uns war und ist es wichtig, den bedürftigen Menschen damit zu zeigen, dass wir sie in dieser Zeit nicht allein lassen.“

Weitere Informationen

Wer helfen möchte, kann Spenden für die „Aktion Weihnachtshilfe“ auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder online über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal. Jede noch so kleine Zuwendung ist willkommen.