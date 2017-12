Sänger Flo Mega (links) nimmt von vielen ehrenamtlichen Helfern Teller entgegen und verteilt das Essen an Bedürftige. (Frank Thomas Koch)

Hunderte mit Schokolade und Spekulatius gefüllte Tragetaschen stehen neben der Tür. Schlafsäcke und Isomatten lagern in der Ecke gegenüber im Eingangsbereich der Messehalle 4. Doch das Ziel der Menschen, die am Dienstag von der Bürgerweide ins Gebäude strömen, ist die Rolltreppe. Über die beweglichen Stufen geht es hinauf zum Saal, in dem für 800 Gäste die Tische gedeckt sind. Im Rahmen der Veranstaltung „Dein Festmahl“ wird Entenkeule, Apfelrotkraut, Kartoffelknödel und Rote Grütze serviert. Im Anschluss stehen Musiker wie Semino Rossi oder Mia Ohlsen auf der Bühne und es wird Bingo gespielt mit Moderator Michael Thürnau. Für viele Bedürftige ist allerdings viel wichtiger, dass sie sich hier auch mal von einem Arzt untersuchen lassen können, ein Tierarzt nach dem Hund schaut oder es einen neuen Schlafsack gibt.

Gutes tun und darüber reden – oder eben nicht darüber reden – das ist eine komplizierte Sache. Bei dem Benefiz-Weihnachtsessen in der Messe Bremen sprechen natürlich alle darüber. Prominente wie Werder-Geschäftsführer Frank Baumann, Schauspieler Uwe Rhode, Sänger Flo Mega sowie rund zwei Dutzend weitere bekannte Helfer servieren den Gästen das Essen. Aber es gibt auch zahlreiche Spender und Unterstützer der Aktion, deren Namen nicht in der Öffentlichkeit stehen. So sind nach Angaben der Veranstalter fast 20.000 Euro durch Spenden von Privatpersonen und Firmen zusammengekommen. Initiator ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK), welches mit der Messe Bremen, der Agentur Ranwig Events, der Geschmackslabor GmbH und der Weihnachtshilfe von WESER-KURIER sowie Sozialsenatorin und der Sparkasse Bremen alles auf die Beine stellte.

„Hauptsache es schmeckt“

„Ich finde das astrein, dass sich so viele Leute für Obdachlose einsetzen“, sagt Ronny Mathews, der als Gast am Festmahl teilnimmt. Viele der Anwesenden würden kaum etwas essen und hätten mit Alkohol Probleme, da könne man das Essen schon als Mahlzeit des Jahres bezeichnen. Aber wichtiger: „Hauptsache es schmeckt.“ Wenn jemand in Bremen vor Weihnachten verhungere, sei er selbst schuld, sagt Mathews. Er hebt hervor, dass es in der Hansestadt viele Einrichtungen wie die Suppenengel oder den Bremer Treff gebe, die Obdachlosen helfe. „Bremen ist eine gute Stadt“, sagt Mathews.

Werder Bremens Ehrenspielführer Clemens Fritz serviert in der Messehalle 4. (Frank Thomas Koch)

Er würde sich freuen, wenn das jedes Jahr der Fall wäre. Dass so viele Sponsoren etwas dazugeben, finde er einwandfrei. Dass sich die Prominenten in dieser Form engagieren, rechnen ihnen die Gäste hoch an, das ist immer wieder zu hören. Doch eigentlich sei es egal, wer da nun das Essen serviere. Der Dank gelte allen Helfern und Unterstützern, unterstreicht Süleyman Erdem, der sich darüber freut, das erste Mal überhaupt in der Messehalle zu sein.

„Der Sänger Frank Zander macht eine ähnliche Veranstaltung seit 23 Jahren in Berlin“, erklärte DRK-Sprecher Lübbo Roewer. Schlagersänger Rossi, der im Prinzip Mitveranstalter sei, habe vor drei Jahren bei Zander mitgemacht und gemeinsam mit dem DRK den Gedanken verfolgt, so eine Veranstaltung eben nicht nur in Berlin, sondern auch in Bremen zu machen, so Roewer. Dann habe man zusammen die Messe Bremen und weitere Mitstreiter angesprochen und die Sache kam ins Rollen. „Wir sind total überrascht, wie groß die Hilfsbereitschaft in Bremen ist“, sagt Roewer. Man könne den Eindruck bekommen, Bremen habe auf so eine Veranstaltung gewartet.

Ein Rundumpaket

Am Dienstag packten dann rund 150 Ehrenamtliche mit an. Insgesamt seien es sogar mehr als 200 Personen gewesen, die auch bei der Vorbereitung halfen. „Ich bin total glücklich, weil es ein Experiment ist, das klappt und keiner abgesagt hat“, so Roewer. Das Schönste sei, dass es total freudige Augen von Menschen gab, die einen schönen Nachmittag und Abend erlebten. Ziel sei es gewesen, ein Rundumpaket zu liefern. Und das habe anscheinend geklappt, das Feedback sei überwältigend gewesen.

Hochbetrieb: Über die Rolltreppe ging es zum Benefiz-Weihnachtsessen. (Frank Thomas Koch)

„Es ist eine tolle Geschichte, dass hier den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, etwas zu essen und sich zu versorgen“, sagt Werder Bremens Ehrenspielführer Clemens Fritz, für den gar kein Zweifel bestand, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Fritz hat sich nach seinem Karriereende im Sommer unter anderem seiner Clemens-Fritz-Stiftung gewidmet. Trotzdem wurde er von Moderator Michael Thürnau eingangs noch gefragt, ob er vom Trainer heute trainingsfrei bekommen habe. Fritz merkt zudem noch an, dass bei ein fortlaufender Prozess wichtig sei und solche Aktionen nicht nur in der Vorweihnachtszeit wünschenswert wären.

Da stimmt ihm auch DRK-Sprecher Roewer zu. Im nächsten Jahr solle es auf jeden Fall eine Wiederholung des Festmahls geben. Denn ihm sei, wie auch den zahlreichen Unterstützern klar, dass eine Nachhaltigkeit wichtig ist. Rower würde dazu einen Runden Tisch aller beteiligten Organisationen begrüßen.