Derzeit ist die Klosterruine für Sanierungsarbeiten eingerüstet. So sieht sie in voller Pracht aus. (Ingo Moellers)

Es war nicht nur der Zahn der Zeit, der an den roten Klinkermauern des alten Klosters genagt hat. Dass nur noch Fragmente des einst mächtigen Gebäudes stehen, ist auch keine Folge eines Krieges oder einer großen Schlacht. Die Ziegelsteine des Gebäudes wurden systematisch abgetragen, als Folge eines räuberischen Zuges des Bischofs von Münster, der 1482 Delmenhorst eroberte, wodurch auch Hude in sein Herrschaftsgebiet fiel. In den Folgejahren kam es zum Niedergang des Klosters, 1536 wurde es schließlich aufgelöst, die Ausschlachtung des Gebäudes begann.

„Die Baumaterialien des Klosters waren damals von großem Wert. Nachdem der Bischof von Münster die letzten Mönche aus ihrem Kloster herausgekauft hatte, wurden die Materialien für den Bau anderer Gebäude verwendet“, erzählt Klaus Rademacher, erster Vorsitzender der Klosterfreunde Hude, die das Klostermuseum an der Ruine betreiben. Die Steine der Ruine, sagt er, wurden über einen kleinen, nahe gelegenen Hafen nach Ganderkesee, Delmenhorst und Wangerooge verschifft.

Mehr zum Thema 40 Jahre Freunde des Klosters Hude Hoher Besuch schreitet durch neue Tür Die große Geburtstagsparty zum 40-jährigen Bestehen der „Freunde des Klosters Hude“ musste wegen ... mehr »

Seine Gräueltaten begründete der Bischof mit dem Reichtum der Zisterzienser, die in Hude nach dem Grundsatz „Ora et labora“ (übersetzt: bete und arbeite) lebten und arbeiteten. Sie waren vergleichsweise wohlhabend und arbeiteten wirtschaftlich. Das Leben der Mönche ist eines der Themen, die im Klostermuseum aufbereitet werden. Die Brüder waren Meister der Ziegelherstellung, durch den Verkauf der Steine erlangte das Kloster Reichtum.

Neben dem Beten und Kultivieren von Kräutern stellten die Zisterzienser zudem Glas und Tonfliesen her, brauten Bier oder ernteten Honig, insbesondere für die Herstellung von Kerzen. Das ehemalige Zisterzienserkloster in Hude, das im 13. Jahrhundert gegründet wurde, ist einmalig in Norddeutschland und wurde zu einem Kulturdenkmal „von besonderer nationaler und kultureller Bedeutung“ erklärt. Im historischen Klosterviertel in Hude können Besucher auf den Spuren der Zisterzienser, der Mönche, die diesem Orden angehörten, wandeln und ein Stück mittelalterliche Geschichte aufsaugen.

Der Löwenkopf ist trotz seines Alters gut erhalten. (Ingo Moellers)

Menschen die Geschichte des Ortes näherbringen

Erhalten und Vermitteln, das sind die zwei erklärten Ziele der Klosterfreunde und des Museums. Seit nunmehr 40 Jahren arbeitet der Verein, der momentan 220 Mitglieder zählt, daran, diese Ziele zu verwirklichen. Auch das Sammeln von Kulturgütern zählt zu den Aufgaben des Vereins. So findet sich im Museum eine über 400 Bände umfassende Bibliothek. „Das ist unsere Arbeit hier im Museum. Wir wollen Menschen die Geschichte dieses Ortes näherbringen. Wir erweitern aber auch stetig unsere Sammlung, kategorisieren Fundstücke, sammeln und digitalisieren Literatur“, sagt Rudolf Genz, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Das Klostermuseum ist ein beliebtes Ziel für Schulklassen oder für spontane Besuche von Geburtstagsgesellschaften, die in der angrenzenden Klosterschenke feiern. „Wir haben aber auch erstaunlich viele Besucher aus den Niederlanden und im Zuge von Schüleraustauschprogrammen viele aus den USA oder auch von chinesischen Studenten der Jacobs Universität“, sagt Klaus Rademacher, erster Vorsitzender des Vereins. Neben mehrsprachigen Informationsflyern bieten die Klosterfreunde daher auch eine niederländische Führung durch die Ausstellung an. Im vergangenen Jahr haben die Klosterfreunde etwa 5700 Museumsbesucher gezählt.

Mehr zum Thema Zweckverband Klosterensemble Kümmerer fürs Kloster Das Klosterensemble gilt als Wahrzeichen der Gemeinde Hude. Ein Zweckverband soll sich künftig um ... mehr »

Darüber hinaus sind das Ruinengelände und der angrenzende Landschaftspark im englischen Stil ein beliebtes Fotomotiv für Hochzeitsgesellschaften. Letzterer ist allerdings Privatgelände der Familie von Witzleben, deren Vorfahre Kurt Veith von Witzleben das kulturträchtige Gut 1687 von der dänischen Krone, genauer vom dänischen König Christian V, erwarb. Die Verbindung zu Dänemark kam durch eine Erbfolge zustande, die die Grafschaft Oldenburg-Delmenhorst Ende des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts in dänische Hand brachte. So wurde die Grafschaft Oldenburg-Delmenhorst 105 Jahre lang von Dänemark verwaltet.

Die Corona-Pandemie hat auch das Klostermuseum zu einer vorübergehenden Schließung gezwungen, deren Folgen laut Rademacher katastrophal seien. „Es sind ja auch Veranstaltungen wie die Huder Gartenerlebnisse ausgefallen, das hat natürlich Löcher gerissen“, sagt er. „Wir haben die Zeit trotzdem sinnvoll genutzt“, ergänzt seine Frau Gesine Rademacher. „Wir haben einiges umgestellt und die Laufrichtungen im Gebäude markiert. Außerdem haben wir unseren Eingangs- und Kassenbereich vollkommen verlegt.“

So könnte früher eine Mönchskammer im Zisterzienser-Kloster ausgesehen haben. Vom Innenleben des mächtigen Gebäudes ist nichts erhalten geblieben. (Ingo Moellers)

Führungen grundsätzlich wieder möglich

Führungen durch das Gebäude seien daher grundsätzlich wieder möglich, allerdings nur in reduzierter Form. „Wir sehen das Ganze nun eher als Begleitung mit weniger Sprachanteil. Natürlich erklären wir gerne bei Fragen zu den Exponaten“, betont Gesine Rademacher. Das Museum und die benachbarte Klosterruine sind sonnabends, sonntags und feiertags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Im Internet oder telefonisch unter der Nummer 01 52 / 36 24 62 53 kann man sich für Führungen anmelden und auch Sondertermine vereinbaren.

Die anliegende Ruine – quasi das herausragendste Exponat des Museums – wird derzeit saniert und darüber hinaus mit einem Zaun abgesperrt. „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit jungen Leuten offensichtlich aus der Gothic-Szene, die nachts auf das Ruinengelände kamen, die Ruine bestiegen und auch Müll hinterlassen haben“, sagt Klaus Rademacher. Ein kleiner Teil des Ruinengeländes bleibt aber weiterhin begehbar. Zudem sollen die Rundwege, die die umliegenden Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden, ausgebaut werden.

Mehr zum Thema Kloster Hude Ein Masterplan für das Klosterareal Nachdem Bund und Land die Fördergelder für die Sanierung der Huder Klosterruine bewilligt haben, ... mehr »

„Wir sind hier auf einer tollen Kulturlandschaft mit 20 Kulturdenkmälern. Neben der alten Brauerei, die heute die Klosterschänke ist, haben wir gleich gegenüber die Torkapelle, die einzige vollständig erhaltene Zeitzeugin mit mittelalterlichen Wandmalereien und einem Schnitzaltar aus dem 14. Jahrhundert“, sagt Rademacher. Der Schnitzaltar sei etwas besonders Wertvolles. Er zeigt verschiedene biblische Geschichten und diente den Menschen, die nur selten lesen und schreiben konnten, als Visualisierung.

Das Museum soll das Zentrum des geschichtsträchtigen Gebiets sein und als Ort der Vor- und Nachbereitung dienen. „Zu jedem historischen Ort gehört eine Stätte der Dokumentation und Erläuterung, diesen Leitsatz hat Prinz Rudolf zur Lippe, einer der Gründer des Museums, uns hinterlassen. Und danach richten wir uns“, sagt der Vorsitzende.

Zur Sache

Anfahrt und Öffnungszeiten

Hude ist sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut zu erreichen. Wer über die Autobahn 28 kommt, nimmt entweder die Anschlussstelle Hude oder Hatten, dann der Ausschilderung Richtung Hude folgen. Vom Bahnhof sind es zu Fuß rund 1,6 Kilometer ins Klosterviertel. Den Bahnhof auf der Südseite verlassen und die Hohe Straße Richtung Westen gehen.

Nach der Kreuzung mit der Vielstedter Straße auf der Burgstraße bleiben. Dann nach rechts neben dem Fluss Berne abbiegen. Das Museum und die Klosterruine sind samstags, sonntags und feiertags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Im Internet auf www.klosterhude.de oder telefonisch unter der Nummer 01 52 / 36 24 62 53 kann man sich für Führungen anmelden.

Weitere Informationen

Der angekündigte Teil über das Brennerei-­Museum Wildeshausen muss leider entfallen.