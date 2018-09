Auch an den Universitäten gibt es institutionellen Rassismus. (Thomas Frey/dpa)

Mesut Özil, das weltweite Erstarken des Populismus, oder die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer - eine Vielzahl an Themen befeuert die Rassismusdebatte. Doch das Thema ist komplex und vielschichtig.

Rassismusforschung

Wissenschaftlich wird die Thematik auch an der Universität Bremen betrachtet. Dennis Barasi beschäftigt sich unter anderem mit Rassismus im universitären Raum. In seiner Forschung geht es weniger um beleidigende Äußerungen, eher um Unterscheidungen. Häufig komme die Frage "Woher kommst du?" auf. Auch wenn die Antwort "Ich komme aus Bremen" sei, werde weitergefragt, woher man eigentlich käme. "Dies zeigt, dass Menschen als nicht zugehörig, als nicht aus Bremen angesehen werden; man schreibt ihnen Eigenschaften zu, weil sie zum Beispiel türkisch sind", erläutert Barasi.

Der Preisträger des Augsburger Wissenschaftspreises für interkulturelle Studien glaubt, dass es keinen rassismusfreien Raum gibt: "Rassistische Strukturen sind allgegenwärtig. Auf den Straßen, in der Schule, in der Uni, oder in anderen Institutionen ist Herkunft eine relevante Kategorie."

Außerdem sei Rassismus sehr wandelbar und ändere sich stetig. Barasi glaubt, dass es sehr auf das Umfeld ankommt. "Auch in Bremen gibt es in verschiedenen Feldern verschiedene Spielregeln", erklärt der Forscher der Universität Bremen.

Problematisch ist für den Wissenschaftler, dass Menschen sich oft eine "Machtstellung unabhängig vom Opfer" nehmen. Dies werde oft durch den Satz "Das wird man doch wohl noch sagen dürfen" ausgedrückt.

Institutioneller Rassismus in Bremen

Immer wieder ist die Rede von Benachteiligungen bei Job- oder Wohnungssuche. Zahlreiche Studien und Experimente belegen, dass Menschen wegen ihres ausländisch klingenden Namens oder eines Kopftuches auf dem Bewerbungsfoto bei gleicher oder sogar besserer Qualifikation in Bewerbungsphasen benachteiligt werden. "Struktureller, institutioneller Rassismus ist ein allgegenwärtiges Phänomen, dass sich sichtbar in allen Bundesbehörden wiederfindet", sagte Dennis Brandt von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP).

Brandt und seine Kollegen setzen sich vor allem gegen das sogenannte Racial Profiling der Polizei ein. Gemeint ist die Durchsuchung, Kontrolle, oder sogar Verhaftung von Menschen einzig aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, oder ihrer Sprache. "Das Problem ist, dass die Polizei an kriminalitätsbelasteten Orten verdachtsunabhängig handeln kann", erklärt Brandt. In Bremen betrifft dies unter anderem den Bahnhofsplatz, das Ostertor und das Steintor.

Auch in der Schule seien rassistische Strukturen zu erkennen: "Es wird vieles an die Sprache gekoppelt. Leistungen im Physikunterricht, die inhaltlich korrekt sind, werden wegen sprachlicher Fehler schlechter gewertet. Ähnlich ist es im Englischunterricht, wo auch Deutschkenntnisse in die Bewertung mit eingehen", zeigt Barasi auf.

Für den Doktoranden liegt das Problem in den Strukturen: "Benachteiligungen kommen aufgrund von Zuschreibungen". Beispielsweise kämen Schüler aus einem türkischen Umfeld bei der gleichen Leistung wie jemand aus einer deutschen Akademikerfamilie eher selten auf ein Gymnasium. Barasi möchte, dass in der Lehramtsausbildung eine Reflexionskompetenz erworben wird und "Machtverhältnisse und Selbstverständlichkeiten reflektiert werden."