Die Renterin wurde zuletzt vor der Pflegeeinrichtung an der Marcusallee gesehen. (Polizei Bremen)

Die Polizei Bremen hat am Freitag eine Vermisstenmeldung für die 80-jährige Erika K. veröffentlicht. Sie lebt in einer Pflegeeinrichtung an der Marcusallee in Bremen-Horn, die sie am Donnerstag, 3. Januar, gegen 13 Uhr verließ. Seitdem wird sie vermisst.

Erika K. ist etwa 1,65 Meter groß, hat kinnlange Haare und trägt eine Brille. Die demenzkranke Frau trug laut Polizei vermutlich eine beigebraune Jacke oder einen roten Anorak.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421/3623888 entgegen. (wk)