Der Protestzug zog in Bremen vom Bahnhof bis zum Marktplatz. (Sara Sundermann)

Mehr als 350 Demonstranten sind an diesem Donnerstag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf die Straße gegangen. Der Protestzug, der unter anderem von einigen Rollstuhlfahrern angeführt wurde, zog vom Bahnhof bis zum Marktplatz. Zentrale Forderungen waren mehr Barrierefreiheit und Teilhabe für behinderte Menschen. Mehrere Initiativen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Veranstalter war der Arbeitskreis Protest gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung behinderter Menschen.

Mehrere Redner bezogen sich konkret auf die Klage des Gymnasiums Horn gegen die Einführung einer Inklusionsklasse. "Es darf keine Rolle rückwärts in der Inklusion in der Bildung geben", sagte Dieter Stegmann, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen in Bremen. Das Gymnasium Horn habe genau wie alle anderen Schulen neun Jahre Zeit gehabt, um sich auf die Inklusion vorzubereiten, Gespräche dazu zu führen und gute Bedingungen zu schaffen.

"Menschen in Werkstätten müssen mehr verdienen"

Auch Bremens Landesbehindertenbeauftragter Joachim Steinbrück nahm auf die Klage Bezug. Er hatte sich als Vorsitzender des Landesteilhabebeirats an die Schulleiterin in Horn gewandt und sie gebeten, ihre Klage zurückzuziehen. In einem Brief habe die Schulleiterin daraufhin auf ein Elternrecht auf Förderschulunterricht verwiesen, so Steinbrück. "Damit wird indirekt gefordert, die Förderschulen, die man in Bremen abgeschafft hat, wieder aufzubauen." Das bezeichnete er als "Unsinn": Förderschulen zu unterhalten sei teuer, dieses Geld würde dann anderen Schulen für die Inklusion fehlen.

"Es ist eine Peinlichkeit, dass die Inklusion an Schulen inzwischen nach dem Willen einiger wieder abgebaut und nicht weiter aufgebaut werden soll", sagte auch Ronald Pawlik von der Vertretung der Beschäftigten in Werkstätten des Martinshofs.

Es wurden aber auch andere Forderungen benannt. So forderte zum Beispiel der Werkstatt-Beschäftigte Benjamin Knutzen: "Die Menschen in Werkstätten müssen mehr verdienen, wir müssen mindestens den Mindestlohn bekommen, so wie es für alle anderen auch vorgeschrieben ist."