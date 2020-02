Rund 400 Personen nahmen nach Polizeiangaben an der Demonstration im Viertel teil. (Christina Kuhaupt)

"United we fight - Schulter an Schulter gegen Repression" - unter diesem Motto haben am Abend im Bremer Viertel rund 400 Personen demonstriert. Wie die Polizei mitteilt, formierte sich der Demonstrationszug nach dem Werder-Heimspiel gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Verdener Straße / Hamburger Straße. Nach einer Zwischenkundgebung an der Sielwallkreuzung gab es eine Abschlusskundgebung an der Kreuzung Am Wall / Altenwall. Aus der Menge wurden polizeifeindliche Parolen gerufen.

Außerdem wurde bei der Abschlusskundgebung ein Knallkörper gezündet und eine Flasche aus den Reihen der Teilnehmer geworfen, teilten die Beamten auf Twitter mit. Inzwischen ist die Demonstration beendet, der die dadurch verursachten Verkehrsbehinderungen aufgehoben. Der Autoverkehr und der ÖPNV habe wieder freie Fahrt im Viertel, twitterte die Polizei.

Das zuvor zuende gegangene Werder-Heimspiel gegen Borussia Dortmund ist aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen verlaufen. Nach der Partie sei es aber zu "fußballtypischen Straftaten" gekommen, heißt es im Bericht der Beamten, sprich: in zwei Fällen von Körperverletzung leitete die Polizei Ermittlungen ein.

Ebenfalls ein polizeiliches Nachspiel hat das Zünden von Pyrotechnik während des Spiels in der Ostkurve - auch hier werde ermittelt.