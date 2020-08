Die Demonstrierenden forderten eine lückenlose Aufklärung, wie es zu dem Tod von Mohamed Idrissi kam. (Sara Sundermann)

Zur Demonstration aufgerufen hatten verschiedene Flüchtlingsorganisationen wie der Flüchtlingsrat Bremen und das Bündnis „Justice for Mohamed“. Unterstützt wurde der Protest zum Beispiel vom Bremer Bündnis gegen Rechts und von Omas gegen Rechts. Bei der Auftaktkundgebung sprachen auch drei Angehörige von Mohamed Idrissi: Seine Tochter Aicha Aicha Meisel-Suhr und seine Schwägerin Nadia Rachchag.

Die Protestaktion begann um 13 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Ziegenmarkt im Bremer Viertel, wo sich etwa 200 Protestierende versammelten. Von dort zogen sie zum Theater am Goetheplatz und dann zur Innenbehörde.

Die Angehörigen und die Flüchtlingsinitiativen fordern eine lückenlose Aufklärung, wie es zu dem Tod des psychisch kranken Mohamed Idrissi kam, der am 18. Juni bei einem eskalierten Polizeieinsatz in Gröpelingen starb. Im Zuge des Einsatzes hielt Idrissi ein Messer in der Hand und lief damit auf einen der Polizisten zu. Der Polizist schoss auf ihn. Zuvor hatten Polizisten Idrissi mit Pfefferspray besprüht.

Angehörige von Flüchtlingsorganisationen kritisieren, dass bei diesem Einsatz, bei dem der Keller der von Idrissi gemieteten Wohnung begangen werden sollte, überhaupt Polizisten vor Ort waren. Man hätte statt dessen den sozialpsychiatrischen Dienst rufen sollen, so ihre Kritik. Die Polizisten hätten zudem deeskalierend auftreten müssen, anstatt Idrissi anzuschreien. Es seien viele Fragen offen, die noch beantwortet werden müssten.

Der Polizei zufolge lief die Demonstration bislang ohne besondere Vorfälle und friedlich ab.