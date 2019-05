Mehrere Hundert Teilnehmer haben sich zur Kundgebung auf dem Domshof versammelt. (Lisa Boekhoff)

Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu den traditionellen Demonstrationen zum „Tag der Arbeit“ aufgerufen. In Bremen spricht als Hauptredner Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, bei der Kundgebung auf dem Domshof. Annette Düring, Vorsitzende des DGB in der Region Bremen-Elbe-Weser, spricht zuvor das Grußwort.

Seit fast 130 Jahren wird der „Tag der Arbeit“ am 1. Mai begangen. Kundgebungen gibt es wieder in ganz Deutschland. In diesem Jahr geht es dabei, wenige Wochen vor der Wahl des Europäischen Parlaments, um Europa. Die Gewerkschaften wollen sich unter anderem für Mindestlöhne in ganz Europa einsetzen. Die zentrale Kundgebung gibt es in Leipzig mit DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Um etwa 13.30 Uhr gibt es auf dem Domshof im Anschluss an die Reden ein DGB-Maifest mit Live-Musik.