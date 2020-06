Rund 2500 Menschen nehmen nach Polizeiangaben an der Demonstration teil. (Anna Zacharias)

Anlass war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota am Montag vergangener Woche.

Die Teilnehmer zogen aus dem Ostertorviertel über die Martinistraße Richtung Neustadt. (Anna Zacharias)

Rund 2500 Menschen nahmen nach Polizeiangaben an der Demonstration teil, die gegen 19 Uhr am Theater am Goetheplatz startete. Entgegen der geplanten Strecke zogen die Menschen dann von der Martinistraße über die Bürgermeister-Smidt-Brücke in die Langemarckstraße.

"Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl" fand die Abschlusskundgebung in Absprache mit der Versammlungsleitung nicht wie geplant am Delmemarkt, sondern im Bereich Langemarckstraße/Westerstraße statt, informierte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Kreuzung wurde für den Verkehr gesperrt.

Mehr zum Thema Nach Tod von George Floyd in den USA Trump droht wegen Unruhen mit Einsatz der Streitkräfte Seit Tagen erschüttern Proteste Amerika. Seit Tagen ruft US-Präsident Trump die Bundesstaaten zu ... mehr »

++ Dieser Artikel wurde um 21.26 Uhr aktualisiert ++