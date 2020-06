Rund 2500 Menschen nehmen nach Polizeiangaben an der Demonstration teil. (Anna Zacharias)

„Gerechtigkeit für George Floyd, ein solidarisches Zeichen setzen im Gedenken an alle Opfer rassistischer Gewalt“ - unter diesem Motto stand ein Demonstrationszug, der am Dienstagabend aus dem Bremer Ostertorviertel Richtung Neustadt gezogen ist. Anlass war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota am Montag vergangener Woche.

Rund 2500 Menschen nahmen nach Polizeiangaben an der Demonstration teil. Versammlungsort war ab 19 Uhr am Theater am Goetheplatz. Von dort zogen dei Teilnehmer über die Domsheide in die Neustadt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurden sowohl die Laufstrecke als auch der Ort der Abschlusskundgebung in Absprache mit der Versammlungsleitung kurzfristig geändert, teilte die Polizei mit.

Von der Domsheide ging es entlang der Martinistraße über die Bürgermeister-Smidt-Brücke in die Langemarckstraße zur Abschlusskundgebung in Höhe der Westerstraße. "Zur Sicherheit aller Demonstrationsteilnehmer" hatten Einsatzkräfte die Straßen in diesem Bereich für den Individualverkehr vorübergehend gesperrt. Die Demonstration und Kundgebung verliefen friedlich, so die Polizei.

Um 21.30 Uhr wurde die Demonstration beendet - "durch die kooperative Versammlungsleiterin", wie Polizeisprecher Nils Matthiesen betont.

