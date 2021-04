Antifa-Protest gegen Corona-Beschränkungen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Demonstranten zünden Pyrotechnik und beschädigen Autos

Malte Bürger

Am Montagabend hat eine Demonstration in der Östlichen Vorstadt sowie in Hemelingen für Aufsehen gesorgt. Während der genehmigten Aktion kam es laut Polizei zu einigen Zwischenfällen.