Etwas über 20 Demonstranten radelten vom Hauptbahnhof bis zum Kohlekraftwerk der SWB in Hastedt. (Christina Kuhaupt)

Mit einem Fahrradkorso haben die Bremer und andere Greenpeace-Ortsgruppen am Sonntag die rot-grün-rote Regierungskoalition an „ihre Wahlsprechen“ eines schnellen Ausstiegs aus der Kohlekraft bis 2023 erinnert und die Einhaltung des entsprechenden Koalitionsvertrages gefordert. Die Fahrt der laut Greenpeace-Sprecher Yann Guillouet rund 20 Demonstranten führte vom Hauptbahnhof zum Kohlekraftwerk der SWB in Hastedt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten: „Die Bremer Regierung muss entschlossen vorgehen. Nur so kann sie beweisen, dass es ihr ernst ist mit dem Klimaschutz.“ Organisatoren der Anti-Kohle-Fahrt waren Stephan Mohr, Energie-Experte aus der Greenpeace Gruppe Hannover, und die Oldenburger Ortsgruppe. Die Demonstration von Radlern aus Bremen, Leer, Oldenburg, Hannover, Hildesheim und Braunschweig war eine Premiere des Zusammenschlusses der Regio-Nord-Gruppen der Umweltschutzorganisation.