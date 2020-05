Auf der Bürgerweide ist am Samstag eine Demo geplant (Symbolbild). (Christophe Gateau)

Die Polizei erwartet am Samstag, 16. Mai, auf der Bürgerweide eine Demonstration mit dem Titel „Grundrechte“. Die Kundgebung soll um 15.30 beginnen. Da die Polizei Gegenproteste nicht ausschließen kann, wird sie die Demonstration begleiten.

Außerdem würden die Beamten auf die Einhaltung der Auflagen bezüglich der Eindämmung des Corona-Virus durch das Ordnungsamt achten, heißt es in einer Mitteilung. Verstöße dagegen könnten teuer werden.

Auf Facebook macht die linke Gruppierung „Basisgruppe Antifaschismus Bremen“ mobil gegen die geplante Demonstration. „Erneut planen rechte Verschwörungstheoretiker*innen Proteste in Bremen. Wir rufen euch auf gegen die Aktivitäten der Verschwörungstheoretiker*innen tätig zu werden“, schreibt die Gruppe.

Bereits am Freitagvormittag hatten Menschen zwischen 10 und 12 Uhr in der Vahr gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Sie forderten unter anderem ein Ende des „Shutdowns“ und sprachen sich gegen eine Impfpflicht aus, sobald ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 bereitsteht. Die Polizei sprach von einer „gewöhnlichen Alltagsdemonstration“. Erst am vergangenen Wochenende hatten 100 Menschen in der Bremer Innenstadt gegen die Corona-Regeln demonstriert, etwa 300 Gegendemonstranten waren auch vor Ort.