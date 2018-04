Die Demonstration sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus Friedensinitiativen, linken Gruppierungen und Einzelpersonen.

Das Motto: „Hände weg von Kurdistan – Deutsche Panzer raus aus Afrin“. An den Demos und Aktionen gegen den Einmarsch hätten sich in Bremen vorwiegend kurdische Gruppen und Einzelne beteiligt, so das Bündnis. Deshalb wolle man nun zeigen, dass die Solidarität breiter sei als bisher sichtbar. Die Demonstranten hatten sich um 16.30 Uhr am Hauptbahnhof getroffen und waren durch die City gezogen.