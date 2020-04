Anfang April hatte es bereits eine Demonstration vor der Unterkunft in der Lindenstraße gegeben. (Christian Kosak)

Unter strengen Auflagen wird es an diesem Freitag ab etwa 11 Uhr eine Demonstration durch die Bremer Innenstadt geben. Der Flüchtlingsrat und das Bündnis „Together we are Bremen“ fordern die Schließung der Landeserstaufnahmestelle (Last) für Asylbewerber in Bremen-Vegesack. In der Unterkunft leben hunderte Menschen trotz Corona-Krise eng zusammen. „Wir wollen vor die Sozial- und Gesundheitsbehörde ziehen und im Rathaus eine Petition übergeben“, sagte Gundula Oerter vom Flüchtlingsrat.

Das Ordnungsamt hat Oerter zufolge die Auflage gemacht, dass maximal 60 Menschen mitlaufen dürfen. Diese sollen in vier Blocks à 15 Personen aufgeteilt werden. Die Blöcke sollen mehrere Meter und die Teilnehmenden einen Abstand von eineinhalb Metern zueinander wahren. Das Innenressort teilte mit, die in Artikel 8 des Grundgesetzes festgeschriebene Versammlungsfreiheit sei von den aktuellen Versammlungsverboten ausgenommen. Allerdings könne die zuständige Behörde eine Versammlung verbieten, beschränken oder mit Auflagen versehen, etwa in Bezug auf die Dauer, Zahl der Teilnehmenden oder die Handhabung von Transparenten oder Megafonen.

Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einem Beschwerdeführer teilweise Recht gegeben, der in Gießen mehrere Demos mit etwa 30 Personen anmelden wollte und von der Stadt eine Absage erhalten hatte. Das Gericht stellte klar, dass bei den geltenden Versammlungsverboten für mehr als zwei Menschen, die nicht einem Haushalt angehören, ein Entscheidungsspielraum besteht, um die Versammlungsfreiheit zu schützen. Die Stadt Gießen müsse nun entscheiden, ob die Demos mit Auflagen genehmigt werden können.