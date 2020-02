Aufzug verläuft ohne Störungen

Demonstration gegen Militärübung „Defender Europe 20“ in Bremerhaven

Rund 200 Menschen haben am Samstagmittag in Bremerhaven gegen die Militärübung „Defender Europe 20“ demonstriert. An der Übung nehmen rund 20.000 Soldaten aus den USA teil, die Panzer waren unter der Woche in Bremerhaven angekommen.