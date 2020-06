Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten gegen einen 54-Jährigen kam es am Wochenende zu mehreren Demonstrationen in Gröpelingen (Symbolbild). (DPA)

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten gegen einen 54-Jährigen im Bremer Stadtteil Gröpelingen haben an den vergangenen beiden Abenden Menschen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, sei am Freitag eine etwa 30-köpfige Gruppe im Bereich der Lindenhofstraße unterwegs gewesen. Die Teilnehmer sollen polizeifeindliche Parolen skandiert und mehrere Häuser besprüht haben. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sich die Personen auf Fahrrädern. Drei von ihnen konnten gestellt und kontrolliert werden. Ein 29-jähriger wies Farbanhaftungen an den Händen auf.

Am Samstagabend fand gegen 20 Uhr ebenfalls im Bereich der Lindenhofstraße eine Spontanversammlung unter dem Motto: „Nach Mord durch Polizei - Rassistische Polizeigewalt, Stigmatisierung, Rauswurf stoppen“ statt. Rund 200 Menschen nahmen an der Kundgebung teil.