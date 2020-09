Völlig neuartig war der Titel WESER-KURIER nicht: Bereits im 19. Jahrhundert erreichte der "Courier an der Weser" ein breites, vor allem kleinbürgerliches Publikum. (Jochen Stoss)

Woher hat der WESER-KURIER eigentlich seinen Namen? An sich liege die Antwort auf der Hand, meint Medienhistoriker Holger Böning. Zum ersten Bestandteil bedarf aus seiner Sicht keiner näheren Erläuterung: Die Weser fließt nun einmal durch die Stadt und darum auch direkt in den Titel ein. Der zweite Bestandteil „Kurier“ orientiere sich an dem alten französischen Begriff „Courrier“. Die eingedeutschte Form gehört laut Böning, langjähriger Leiter des Instituts für Deutsche Presseforschung der Universität Bremen, zu den traditionellen Zeitungsnamen im deutschen Sprachraum. „Wie Anzeiger oder Nachrichten“, sagt der 70-Jährige.

Doch ist damit schon alles gesagt? Sicher wurde der neue Zeitungstitel nicht leichtfertig ersonnen. Man darf wohl davon ausgehen, dass der erste Lizenzträger und Herausgeber der Zeitung, Hans Hackmack, sich ausgiebige Gedanken über einen passenden Namen gemacht hat. Allerdings ist die Quellenlage dürftig. In der ersten Nummer vom 19. September 1945 gibt es zur Namensgebung keine explizite Erläuterung. Nur den Hinweis, das Verbreitungsgebiet des WESER-KURIER umfasse die „gesamte Enclave Bremen“, wie das amerikanische Areal innerhalb der britischen Besatzungszone damals genannt wurde. Ausgeliefert wurde die Zeitung damit im Stadt- und Landkreis Wesermünde (heute Bremerhaven) sowie in den Landkreisen Osterholz und Wesermarsch.

Einigermaßen ratlos ist Hackmack-Expertin Renate Meyer-Braun. Zum 100. Geburtstag des Journalisten hat sie im Frühling 2000 zusammen mit Klaus Auf dem Garten eine Broschüre über Hackmacks wechselvolles Leben veröffentlicht. Bei den Recherchen in seinem Nachlass im Staatsarchiv Bremen sei ihnen allerdings nichts untergekommen, was Aufschluss zur Namensfindung des WESER-KURIER hätte geben können.

Die Zeitung ­erschien in der Bremer Enklave. So hieß das amerikanische Areal in der britischen Besatzungszone. (FR)

Gar nicht so einfach also, eine wirklich fundierte Erklärung für den neuen Zeitungstitel zu finden. Doch wenn es schon keine eindeutigen Antworten gibt, so lässt sich doch die Ausgangslage umreißen. Was kam als neuer Name überhaupt in Frage? Welche Titel waren schon besetzt? Welche Möglichkeiten blieben noch?

Eine denkbare Erklärung lautet, Hackmack habe mit der Weser im Titel das Verbreitungsgebiet der neuen Zeitung in der Enklave abstecken wollen. Denn nicht nur Bremen liegt am Weserstrom, das tun auch die Landkreise Osterholz, Wesermünde und Wesermarsch. Im Namen der beiden Letzteren und in der damaligen Stadt Wesermünde kommt der Fluss auch noch vor. Ein zumindest plausibler Grund, die so prominent berücksichtigte Weser auch im Zeitungsnamen zu nennen – und damit zum Ausdruck zu bringen, dass es dem neuen Blatt nicht nur um die Stadt Bremen, sondern um die Belange des gesamten Unterweserraums geht.

Schon das von Juni bis September 1945 publizierte Vorgängerorgan, das alliierte Mitteilungsblatt „Weser-Bote“, führte den Flussnamen im Titel. Auf Kontinuität wird Hackmack zwar kaum aus gewesen sein, ihm schwebte weitaus mehr vor, als nur die Verlautbarungen der Besatzungsmacht abzudrucken. In ihrer Auftaktausgabe grenzte sich die Zeitung klar von dem bösen Verdacht ab, nur ein zensiertes Sprachrohr der US-Militärregierung zu sein. Die Redaktion setze sich „ausschließlich aus deutschen Journalisten zusammen“, hieß es in der programmatischen Mitteilung „An unsere Leser“, als Ziel wurde die „Wiederherstellung völliger publizistischer Freiheit“ ausgegeben.

Vielleicht hat sich Hackmack aber doch vom „Weser-Boten“ inspirieren lassen. Zumal das Organ in der Mitteilung an die Leserschaft auch ausdrücklich genannt wurde – gleichzeitig mit der Herausgabe der neuen Zeitung stelle der Weser-Bote sein Erscheinen ein. Frei nach dem Motto: Der Weser-Bote geht, der WESER-KURIER kommt. Der Weser-Bote als erster Gehversuch nach Ende der NS-Herrschaft, der WESER-KURIER dann als deutlich ambitioniertere und komplexere Variante.

Beim Blick in die Bremer Pressegeschichte fällt der ähnlich lautende Titel der Weser-Zeitung ins Auge. Hat sich Hackmack vielleicht an der traditionsreichen Zeitung orientiert, die von 1844 bis 1934 als eigenständiges Blatt existierte, nach der Fusion mit den Bremer Nachrichten aber nur noch in deren Titel auftauchte? „Unwahrscheinlich“, sagt Meyer-Braun, schließlich sei die Weser-Zeitung ein bürgerliches Blatt gewesen und Hackmack ein Sozialdemokrat. Tatsächlich gilt die Weser-Zeitung als liberal-konservatives Blatt, in ihrer Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg vertrat sie vor allem den Blickwinkel der Kaufleute.

Doch nicht nur die Weser fand schon lange vor Gründung des WESER-KURIER Eingang in einen Zeitungstitel, auch der Kurier kann in seiner alten Schreibweise als „Courier“ auf eine Bremer Tradition zurückblicken. Seit 1846 erschien in Bremen der „Courier an der Weser“, ein kleinbürgerliches Blatt. Das klingt schon fast nach einer historischen Namensvariante des WESER-KURIER. Der Zusatz „Weser“ blieb 1863 auf der Strecke, seither trat das Blatt nur noch als „Courier“ auf und von 1886 bis zu seinem Ende 1906 als „Bremer Courier“. Gegenüber der großbürgerlichen Weser-Zeitung war der Courier laut Böning deutlich populärer und politisch fortschrittlicher, zumindest in seiner Anfangszeit habe der Courier „hin und wieder die Ideale der 1848er-Zeit“ hochgehalten.

Wer weiß, womöglich hat Hackmack dieses Beispiel vor Augen gehabt, als er 1945 den WESER-KURIER aus der Taufe hob. Gepasst hätte es jedenfalls, wollte die neue Zeitung doch keine klassische Parteizeitung sein, sondern ein Forum für alle gesellschaftlich fortschrittlichen Schichten.

Weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil der Sonderveröffentlichung zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am 19. September 1945 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte: Erinnern uns an die Anfänge unserer Zeitung und auch an die ein oder andere Panne. Und wir schauen nach vorn: Wie werden Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Algorithmen den Journalismus verändern? Natürlich denken wir auch an Sie, unsere Leser und Nutzer. Wer folgt unseren Social-Media-Kanälen, wer liest unsere Zeitung? Was ist aus den Menschen geworden, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben? Und wie läuft er eigentlich ab, so ein Tag beim WESER-KURIER?