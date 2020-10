Krimi-Trail am Weserstadion: Neue Hinweise finden die Ermittlerinnen Miriam Lamotte (r.) und Christine Nienaber im Tunnel. (Karsten Klama)

Zwei Ermittlerinnen auf der Suche nach dem Täter: Der SV Werder Bremen erhält einen Erpresserbrief. Die Forderung: 100.000 Euro, ansonsten soll das Wuseum mitsamt weiteren Teilen des Weserstadions in Brand gesteckt werden. Wer den Erpresserbrief geschrieben hat? Für die Suche nach dem wahren Täter begibt sich ein Ermittler-Team auf die Spur und unterstützt damit das Beamten-Team in Bremen.

„Krimi-Trail“ nennt sich das Schweizer Konzept, das diesen Sommer in die Stadt Bremen gezogen ist. Das Prinzip erinnert an das Brettspiel Cluedo. Fünf Verdächtige stehen auf der Liste. Die Ermittlungsakte mitsamt dem Stationsplan hilft dem Team aus bis zu fünf Personen, das Rätsel rund um die Erpressung zu lösen. Insgesamt 15 Stationen läuft das Ermittlungsteam vom Weserstadion am Deich entlang Richtung Peterswerder und streckenweise durch das Viertel. In welcher Reihenfolge die Ermittler die Stationen ablaufen ist dabei jedoch egal. Das kann das Team selber entscheiden, da die einzelnen Rätsel unabhängig voneinander gelöst werden können. Insgesamt läuft das Team eine Strecke von rund fünf Kilometern. Los geht es aber am Weserstadion. Den Fall zu lösen dauert rund zwei Stunden, ein Zeitlimit gibt es aber nicht.

Jede Station beinhaltet ein Rätsel. War das Ermittlungsteam erfolgreich, schickt es die Antwort per sms an eine Nummer. Wenn das Team bei einer Station gar nicht weiterkommt, gibt es von montags bis freitags, von 9 bis 18 Uhr, eine Hotline, bei der man sich melden kann. Bei der richtigen Antwort bekommt das Team einen Hinweis zum Tatverdächtigen: ein Alibi oder ein Motiv. Dabei haben die Beweismittel unterschiedliche Formen: Befragungsprotokolle, Audiodateien, WhatsApp-Verläufe, Zeugenaussagen oder auch Kalendereinträge. Dafür braucht jedes Ermittlerteam ein Smartphone mit Internetzugang. Doch erst wenn alle Hinweise vorliegen, kann sich das Team sicher sein, wer der wahre Täter ist. An das Rätsel rund um den Erpresserbrief an den SV Werder Bremen wagten sich in der vergangenen Woche die Bremerinnen Miriam Lamotte und Christine Nienaber.

„Wenn du dich in der Stadt nicht auskennst, ist es – glaube ich – über Google Maps besser“, berichtet Lamotte. Sie hat den Ausdruck des Stationsplans dabei, kann sich den Plan aber auch auf Google Maps anschauen. „Man bemerkt vielleicht Sachen, die man vorher noch nicht bemerkt hat, obwohl man hier schon ganz oft langgegangen ist“, berichtet Britta von Rohden. Sie entwickelte den Krimi-Trail für die Stadt Bremen. In Norddeutschland gibt es weitere Trails in den Städten Lübeck und Hamburg, außerdem ist ein weiterer Fall für Oldenburg und Hannover geplant, wie von Rohden verrät. „An den Details läuft man sonst vorbei“, sagt auch die Bremerin Lamotte über die Stationen des Krimi-Trails. Ermittlerin Nienaber findet besonders das Viertel für den Trail gut geeignet. „Gerade für Nicht-Bremer ist das spannend, weil man im Viertel direkt mitten im Geschehen der Stadt Bremen ist“, sagt sie.

Eine Alternative für Weihnachtsfeiern von Firmen

„Eine dritte Person wäre ganz gut, dann kann man die Aufgaben besser verteilen“, berichtet Lamotte. Mit dem Vorlesen der Rätsel, dem Notieren der Lösungen, Verfassen von sms und Suchen nach dem richtigen Ort habe sie im Zweier-Team schon einiges zu tun. „Ich kann mir das auch gut als Alternative für Weihnachtsfeiern von Firmen vorstellen, weil alles andere gerade schwierig ist und wahrscheinlich erst mal schwierig bleibt“, sagt von Rohden vom Krimi-Trail. Hier wäre es dann so, dass mehrere Teams gegeneinander antreten und wer das Rätsel zuerst löst, gewinnt. Auch bei Schulklassen könne das gut funktionieren, ist sich von Rohden sicher.

Die Entwicklerin des Trails für Bremen testet in anderen Städten die Routen. „Man kommt beim Testen an Orte, an die man sonst nicht kommen würde“, sagt von Rohden. Für Bremen gilt für sie immer im Blick zu haben, ob sich an den ausgewählten Orten etwas ändert. Denn dann muss sie auch die Rätsel modifizieren. „Das ist aber unkompliziert“, so von Rohden. Sie versuche konstante Details in die Rätsel einzubauen – Straßenschilder gehören beispielsweise nicht dazu. Für den Fall in Bremen konzentrierte sie sich darauf, das Werder-Thema durch den Trail zu ziehen. „Das Fußball-Thema bietet sich in Bremen einfach an“, findet sie.

Am Ende lösen die beiden Ermittlerinnen Lamotte und Nienaber das Rätsel und finden den wahren Täter. „Weil man sich bis zum Schluss nicht sicher war, ist es nochmal spannender“, sagt Lamotte. Also lohne es sich auf jeden Fall allen Stationen nachzugehen, bevor ein konkreter Verdacht weggeschickt wird. Den ermittelten Täter gibt das Team unter einem erhaltenen Code auf der Internetseite des Krimi-Trails ein. So erfährt das Team, ob es richtig lag und bekommt am Ende noch die weiteren Hintergrundinformationen.

Der gebuchte Krimi-Trail in Bremen ist für fünf Personen gedacht. Die Ermittlungsakte und alles weitere bekommt das Team dann per Mail. Auf der Internetseite unter www.krimi-trails.de ist die Tour für 25 Euro pro Team buchbar.