Die Kunsthalle ist nur wenige Meter von der Altmannshöhe entfernt. Da ließen sich einige Konzepte realisieren. (Felix Klein)

Zweimal im Jahr wird der Ort zu einem der beliebtesten Treffpunkte der ganzen Stadt. Rollschuhfahrer fahren dann ihre ewigen Runden auf einem kleinen aufgebauten Podium. Clowns bringen mit ihren Geschichten und Zaubertricks Jung und Alt zum Lachen. Oder Musiker singen auf einer Anhöhe in einer Jurte von Liebe und Freiheit. Die Rede ist von den beliebten Stadtfestivals La Strada und der Breminale, die jedes Jahr hunderttausende Besucher anlocken. Und von den Wallanlagenausläufern sowie dieser Anhöhe, unter Bremern als Altmannshöhe bekannt – benannt nach dem Landschaftsgärtner Isaak Altmann, der die Wallanlagen in ihrer heutigen Gestaltung erschuf.

Was den Meisten unbekannt ist: Dieses runde Ding da oben auf der Anhöhe ist keine alte Ruine. Es ist das Denkmal zu Ehren der Bremer Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Bezeichnenderweise hat dieses Denkmal gar keinen eigenen Namen. Die Wenigen, die es kennen, nennen es einfach ebenfalls Altmannshöhe. Mitten in Bremen, zwischen Kunsthalle und der Weser liegt der wohl zentralste „Lost Place“ in Bremen. Stets bleibt das Denkmal unsichtbar. Bei den vergangene Stadtfestivals spielte es keine Rolle. Teils verdeckten es noch die Stände der Breminale.

Von außen sieht die Ringmauer so aus. (Christian Platz)

„Ein befremdliches Denkmal“, sagt Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Haus und Denkmal-Experte. „Wir müssen mehr darüber reden und einen Umgang mit diesem Ort finden.“ Wenn man durch die Gitterstäbe des in der Nachkriegszeit eingesetzten Tores schaut, ergibt sich dem Betrachter ein verwahrloster Anblick. Weinflaschen liegen im Gras, altes Kinderspielzeug wurde einfach über das Gitter geworfen.

Bezüge zur Bremer Räterepublik

Das Denkmal wurde zwischen 1934 und 1935 nach Entwürfen des Landschaftsarchitekten Heinrich Wiepking-Jürgensmann und des Bildhauers Ernst Gorsemann errichtet. Sie beide standen dem Nationalsozialismus nahe. Ernst Gorsemann war zu dieser Zeit gar der vorübergehende Leiter der Nordischen Kunsthochschule Bremen, der einzigen Neugründung einer Kunsthochschule in der NS-Zeit. Hartog betont jedoch, dass verschiedene Traditionsstränge das Denkmal geprägt haben. „Die Spannung, in der das Denkmal entstanden ist, macht es gerade so spannend. Geschichte ist nicht schwarz-weiß.“

Er hat sich intensiv mit Gorsemanns „nicht-moderner Denkmalskunst“ auseinandergesetzt. „Deutsche Kriegsdenkmäler werden vor allem als Schauplätze der Ideologie erforscht, sie – vor allem lokale Denkmäler – waren aber auch Stätten der Trauer“, schrieb der gebürtige Niederländer in einem Beitrag. Gorsemann habe sich gegen eine Aufmarschtreppe zum Denkmal gewehrt und in der Tradition der Soldatengräber für die Opfer, gleich welcher Konfession, den „Altar des Vaterlandes“ eingefügt. „Eine bemerkenswerte Abweichung“, kommentiert Hartog.

Der Ort weist auch Bezüge zur Bremer Räterepublik auf. Im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie wurde die Gedenkfunktion um die Gefallenen der Division Gerstenberg und des Freikorps Caspari, die 1919 die Bremer Räterepublik niederschlugen, sowie um drei vor 1933 getötete NSDAP-Mitglieder, sogenannte Blutzeugen der Bewegung, erweitert. Von der Altmannshöhe hatte man einen idealen Blick auf die Große Weserbrücke, einen der wichtigsten Schauplätze der Kampfhandlungen im Februar 1919.

„Ein schöner Ort, aber total abgesperrt. Viele kennen ihn überhaupt nicht“, sagt Georg Skalecki vom Landesamt für Denkmalpflege. „Es ist vermutlich das größte Namensdenkmal Deutschlands und ein wichtiger Ort des Erinnerns. Sonst gibt es ja kaum Erinnerungsorte für die Angehörigen der Bremer Gefallenen, die auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges ums Leben gekommen sind.“

Wie kam es dann überhaupt dazu, das Denkmal abzusperren? „Es gab immer wieder Vandalismusattacken, einmal sogar eine wohl politisch motivierte komplette Beschmierung des Inneren des Denkmals in Pink. An einigen Fugen kann man noch heute Überreste davon sehen“, sagt Skaleckis Kollege Rolf Kirsch. Außerdem hätten im Denkmal auch unerwünschte Gelage stattgefunden. „Und da stellte sich das Problem, wie man die Altmannshöhe vor solchen Aktionen schützen könnte. Man hat hier seitens des Umweltbetriebs keine andere Möglichkeit als die Sicherung durch Verschließen gesehen.“ Skalecki ergänzt: „Neben den Vandalismusproblemen gab es vermehrt Besuche eines rechtsorientierten Publikums und Reaktionen darauf von Friedensaktivisten.“

Ideen für die Zukunft

„Man sollte darüber nachdenken, die Altmannshöhe wieder zugänglich zu machen, aber gleichzeitig überlegen, wie Sachbeschädigung verhindert werden kann“, fordert Skalecki. „Feste Öffnungszeiten mit Ehrenamtlichen, die das Denkmal beaufsichtigen, wären vorstellbar, wenn auch wohl nicht einfach zu realisieren“, sagt Kirsch.

In der Vergangenheit habe es auch immer wieder Anträge für Veranstaltungen im Denkmal gegeben. Skalecki verweist an dieser Stelle auf den Umweltbetrieb Bremen (UBB): „Die Initiative müsste vom UBB als Eigentümer ausgehen. Da stellt sich die Frage, wo das Personal für den zusätzlichen Pflegeaufwand herkommen soll. Man könnte die Öffnung in Schritten vollziehen. Auch die Einbeziehung von La Strada und der Breminale mit etwas nachdenklicheren Inhalten wäre denkbar.“

Das Landesamt sieht sich nicht dafür zuständig, diesen Prozess zu initiieren. Amtsleiter Skalecki befürwortet jedoch ganz klar ein Umdenken. „Die Öffnung ist einen Versuch wert, und nach und nach könnte sich durch die Belebung des Ortes eine soziale Kontrolle entwickeln. Ich halte nichts von total abgesperrten Bereichen. Das ist überängstlich und schon lange überholt. Den Mut zur Öffnung muss man haben. Fest steht doch: Wir alle wollen keine Kriege mehr. Man müsste das Denkmal in den richtigen Kontext setzen, vielleicht durch neue Tafeln mit Erläuterungen.“

Auch Christoph Grunenberg, der Direktor der Kunsthalle, würde eine bessere Zugänglichkeit des Denkmals begrüßen. Die Kunsthalle und das sich im selben Gebäude befindende Restaurant Canova könnten von der Belebung der Wallanlagenausläufer profitieren. Für das Denkmal hat Grunenberg schon eine konkrete Idee parat: „Insbesondere Interventionen von zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen könnten dem Ort zu einer verstärkten Wahrnehmung verhelfen und gleichzeitig einen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit dessen Geschichte leisten“, erklärt er.

Auseinandergesetzt hat man sich in Bremen schon mit vielen Denkmälern. Einige wurden neuinterpretiert oder umgewidmet. In der Stadt scheint man sich einig zu sein: Auch auf der Altmannshöhe muss etwas passieren. Die Frage ist nur, wer die Initiative ergreift.