Mahnmal an der Schlachte

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deputation zufrieden mit Vorlage

Nina Willborn

So kuschelig war's lange nicht mehr in der Kulturdeputation beim Thema Mahnmal zur Erinnerung an den Raub jüdischen Eigentums während der NS-Zeit. Nun geht es um die Kosten.