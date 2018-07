Gelbe Säcke über Gelbe Säcke: Wie hier in der Neustädter Friedrich-Ebert-Straße türmt sich in manchen Gegenden durch neue Abholtermine der Müll. (Frank Thomas Koch)

Seit dem vergangenen Montag gilt ein neuer Abfallkalender in Bremen. Die Stadtreinigung ist seit 1. Juli für die Abholung von Bio- und Restmüll und die Straßenreinigung zuständig. Zum Auftakt wurden die Termine für die Müllabholung verändert, um die Routen der Müllfahrzeuge zu optimieren. Für 90 Prozent der Bremer Haushalte wird seitdem der Müll an einem anderen Wochentag als bisher abgeholt. Weniger vermüllte Straßen: Das ist das Ziel der Bremer Stadtreinigung. In der Neustadt und in vielen anderen Stadtteilen ist der Start in das neue System nicht gelungen.

Vielmehr wurde sich in der vergangenen Woche über Müll auf den Straßen beschwert. Plastik, Papier, Bio- oder Restmüll? Was muss jetzt auf den Bordstein gestellt werden? Zur Verwirrung trug bei, dass zweimal hintereinander dieselbe Art von Abfall abgeholt wurde: Bei manchen gelber Sack und Papier, bei anderen wiederum Bio- und Restmüll. Einige Anwohner waren danach völlig irritiert. Weil die Bremer Stadtreinigung ungenügend aufklärte. „Wir und viele andere in meiner Straße haben gar keinen Abfallkalender erhalten“, beschwert sich Maria Stender aus der Neustadt. Und sie ist kein Einzelfall.

Etliche Bremerinnen und Bremer wandten sich an den WESER-KURIER und kritisierten, sie hätten die Postsendung mit dem Abfallkalender Anfang der Woche immer noch nicht erhalten oder erst in der Post gehabt, nachdem die erste Abholung im neuen Rhythmus bereits stattgefunden hatte. Die Abfallkalender seien in drei Chargen verschickt worden, sagt Antje von Horn, Sprecherin der Bremer Stadtreinigung. Die erste sei Anfang Juni in die Post gegangen, die letzte am 22. Juni. Dem widersprechen die Aussagen zahlreicher Anwohner, die den Kalender erst deutlich später oder gar nicht erhielten.

Nicht nur die Vermittlung über den Postweg missglückte, auch der Service über das Telefon funktionierte nicht optimal. „Als ich endlich jemanden erreicht hatte, wurde mir nur bestätigt, dass die Kalender eigentlich vorhanden sein sollten. Donnerstag und Freitag versuchte ich neue Kalender für die gesamte Straße zu bestellen, da konnte ich niemanden mehr erreichen. Ab 16 Uhr waren die Leitungen ganz dicht“, berichtet Maria Stender. Andere Leser und Leserinnen meldeten ähnliche Vorkommnisse. Angesichts der verschiedenen Stellen, an denen es bei der Umsetzung hakte, standen die Telefone der Service-Nummer 3613611 der Stadtreinigung nicht still. Trotz mehr Personals im Callcenter war dieses auch Ende der vergangenen Woche weiter überlastet, bestätigen einige Betroffene.

"Wir haben in der vergangenen Woche 3500 Gespräche zur Müll-Umstellung geführt", so von Horn. "Hinzu kommen noch diejenigen, die uns angerufen haben und nicht durchgekommen sind." Auch die Internetseite www.die-bremer-stadtreinigung.de ließ einen stellenweise im Stich. Denn die Weblinks einzelner Straßen, die konkret informieren sollten, welche neue Regelungen in welcher Straße gelten, funktionierten teilweise nicht. Wenn sich der Anwohner telefonisch nicht informieren konnte, wurde er also durch einen Blick ins Internet auch nicht schlauer.

Ahnungslos fand man sich zudem wieder, wenn man auf die versprochene Zusatzleerung des Bioabfalls wartete. Denn das wiederholte Abholen des Wertstoffmülls führte dazu, dass mehr als 19 Tage zwischen zwei Terminen für Bio- und Restmüll-Abfuhr lagen. Deshalb plante die Stadtreinigung eine Zusatzleerung am 7. Juli, um stinkende Biomülltonnen zu vermeiden. Diese hatte zwar auf die Veränderung der Abholtermine mit Plakaten, Postkarten und Flyern an den Mülltonnen aufmerksam gemacht. Auf Sonderabholung am 7. Juli allerdings wiesen sie nur durch Informationen an die Medien hin – und benannte dabei nicht, für welche Straßen diese konkret gelten sollten. Die Folge: Viele Anwohner, bei denen es eine Zusatzleerung geben sollte, wussten nichts davon. Ihre Tonnen quollen dennoch über.

Das Problem der neuen Abfuhrtermine betrifft also nicht nur einen Stadtteil, sondern ganz Bremen – und so schnell wird sich das auch nicht ändern. Denn die Betroffenen, in deren Straßen sich durch die Umstellung aktuell noch der Müll türmt, müssen sich bis zur nächsten Abholung gedulden. Sonderfahrten sind laut Stadtreinigung trotz des aktuellen Verdrusses vieler Anwohner nicht geplant. Alle verfügbaren Müllfahrzeuge seien durch die normalen Touren gebunden. Herumfliegender Müll werde von der nächsten regulären Straßenreinigung beseitigt, so die Sprecherin der Stadtreinigung. Die Reinigungsfahrzeuge seien je nach Straßenzug ein bis dreimal pro Woche unterwegs.