(illustration nach einem foto von Frank Thomas Koch)

Doch, es gab auch schon brenzlige Situationen. Zum Beispiel die vor drei Jahren, am sogenannten Kidsday beim Bremer Sechstagerennen. Mit 3000 Kindern hatte man in der ÖVB-Arena disponiert für den Auftritt der Youtuberin Bianca „Bibi“ Heinicke. Es strömten aber knapp 10 000 Kinder in die Halle. „Da sind wir aber ins Rotieren gekommen“, erzählt Andreas Adolph, der damals als Technischer Leiter in der Verantwortung stand. Und dann habe die Bibi auch noch unabgesprochen von der Bühne gerufen, dass sie später noch Autogramme geben werde. Hochstress in Adolphs Team. Schließlich lenkten sie das Meer der 10- bis 14-jährigen Bibi-Fans raus aus Halle 1 und wieder rein in Halle 4, die glücklicherweise zur Verfügung stand – und Liebling Bibi schrieb stundenlang tausende Autogramme. Ist alles noch mal gut gegangen.

Es war auch gut, dass Andreas Adolph als Technischer Leiter da war. Er ist das schon seit 1993, seit einem Vierteljahrhundert. Er hat die Routine, die es braucht, wenn man ins Rotieren kommt. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die sich besser auskennen in dem großen Hallenkomplex auf der Bürgerweide. Andreas Adolph kann ohne Übertreibung bestätigen: „Ja, ich kenne da jeden Quadratmeter.“

Zu Übertreibungen neigt der Mann eher nicht. Er will das auch nicht als Aufstieg beschrieben wissen, dass er seit Beginn des Jahres „Leiter ÖVB-Arena“ genannt wird, in der Nachfolge des zum SV Werder gewechselten Peter Rengel. Nee. Er habe jetzt halt den kaufmännischen zum technischen Bereich dazubekommen, aber Aufstieg? Nee, er erwähnt da lieber gleich mal, dass er einen Chef hat. Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der unter „m3b“ firmierenden GmbH für die Bremer Messen sowie den Großmarkt. Und dann sei da ja das Team. Andreas Adolph begreift sich als Teamplayer. Rund zehn Leute sind sie in seiner Truppe.

In dem Gespräch in seinem Büro neben Halle 6 macht Adolph wirklich nicht den Eindruck, sich – in beruflicher Hinsicht – über Titel zu definieren. Er definiert sich eher über den Job. Man darf wohl davon ausgehen, dass er den sehr gut beherrscht. Er ist sozusagen ein Veranstaltungsmanager, der an seinem Veranstaltungsort alles aus dem Effeff kennt, und der nicht abwinken muss, wenn es um die technischen Raffinessen geht. „Ich bin ein Allrounder“, kann er ganz entspannt sagen. Das ist zwar die Antwort auf die Frage nach seinen musikalischen Vorlieben. Aber das passt sehr gut auf sein berufliches Profil.

Geboren und aufgewachsen in Delmenhorst, studierte der Mittfünfziger und zweifache Familienvater in den 1980er-Jahren in Berlin „Veranstaltungstechnik und -management“. Und dann wurde dieses große Gebäude auf der Bürgerweide, das erst Stadthalle, später AWD-Dome, Bremen-Arena und schließlich ÖVB-Arena hieß beziehungsweise heißt, „mein zweites Zuhause“, wie er zugibt. Wie es kaum anders sein kann, hat er auch eine Art von Beziehung zu dem Gebäude entwickelt, in dem er andauernd ist. „Ich mag die Halle, ich mag die Architektur mit den Bindern“, sagt Andreas Adolph. Er erzählt vom Umbau 2004 und 2005, als die sechs gewaltigen Binder genannten Trägerteile an der Frontseite der Halle zwar eine andere statische Funktion erhielten, aber nach kontroversen Diskussionen in ihrer markanten Form erhalten geblieben sind.

Seit dem Umbau verfügt Bremens größte Halle über eine Kapazität von bis zu 14 000 Plätzen – und ist damit konkurrenzfähig auf dem deutschen Markt geblieben. Auch so etwas wie ein Helene-Fischer-Konzert ist deswegen hier in Bremen immer mal wieder drin. Der Fischer-Track sei mit einem auf 50 Laster verteilten Equipment angereist, erinnert sich Adolph. Die ÖVB-Arena mit ihrer stattlichen Größe, der Nähe zu Bahnhof und City sowie der Weite der Bürgerweide gestattet halt auch Großes.

Und auch Träume. Der Leiter ÖVB-Arena fände es cool, wenn mal ein Robbie-Williams-Konzert auf den Bremer Veranstaltungskalender rutschen würde. Oder eine Daviscup-Auseinandersetzung, das wäre mal wieder was. Andreas Adolph kann sich noch gut an den Daviscup 1998 erinnern, da war er ja auch schon seit fünf Jahren Technischer Leiter.

Damals sei es der letzte Auftritt von Boris Becker fürs deutsche Daviscup-Team gewesen, als der Superstar Anfang April gemeinsam mit David Prinosil im Doppel den entscheidenden dritten Punkt gegen Südafrika holte. In Bremen! Doch, doch, Andreas Adolph ist schon stolz auf seine Halle. Auch wenn dieses „seine Halle“ natürlich in Anführungszeichen gehört.