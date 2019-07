Auf einer Fläche von knapp 30 Metern präsentieren mehrere Hobbyfotografen seit Mittwoch Aufnahmen des denkmalgeschützten Parlamentsgebäudes. (Christina Kuhaupt)

Auf einer Fläche von knapp 30 Metern präsentieren mehrere Hobbyfotografen seit Mittwoch Aufnahmen der Bremischen Bürgerschaft. Zugleich verschönern sie den Bauzaun vor dem denkmalgeschützten Parlamentsgebäude. Entstanden sind die Fotos bei einem Instawalk im März dieses Jahres, als 20 Instagramer die Möglichkeit erhielten, das Haus der Bürgerschaft mehrere Stunden auf eigene Faust zu erkunden und ihre Eindrücke festzuhalten. Als „Ort der Entscheidungen“ wurde so das Parlament vor Beginn der Bauarbeiten unter dem Hashtag #instawalkbremen noch einmal umfassend fotografisch dokumentiert. Spontan entstand die Idee, mit diesen Bildern einen Einblick in das Haus zu ermöglichen, solange es hinter einem Bauzaun verschwindet.

In den kommenden anderthalb Jahren werden in der Bürgerschaft unter anderem die Brandschutzanlagen erneuert und die Technik modernisiert. Einbruchssicheres Glas wird in die Fenster im Erdgeschoss eingesetzt. Zehn Millionen Euro sind für den Umbau des 1966 eröffneten und heute innen wie außen unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes veranschlagt. Die Plenarsitzungen werden in der Zeit im Rathaus stattfinden. Die Mitarbeiter der Bürgerschaftskanzlei haben Büros im Börsenhof A bezogen.