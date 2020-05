Stefan Luft ist Privatdozent am Institut für Politikwissenschaften derUniversität Bremen. (Privat)

Stefan Luft: Niemand kann etwas dagegen haben, dass sich die Politik gegen Rassismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus stellt. Das kommt bereits jetzt in der Präambel der bremischen Landesverfassung, wie auch in anderen Landesverfassungen, eindeutig zum Ausdruck. Die angestrebte Verfassungsänderung aber geht weit darüber hinaus, jedenfalls der Antrag der SPD, der Grünen und Linken. Wenn die Verfassung so geändert wird, wie es den Regierungsparteien vorschwebt, sehe ich die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr.

Es geht in dem Antrag um mehr als nur um ein entschiedenes Nein zu nationalsozialistischen Tendenzen. Als Staatsziel soll auch aufgenommen werden, "rassistische, antisemitische und weitere menschenverachtende Hetze“ nicht zuzulassen. Der Antrag besteht – außer beim Antisemitismus – aus einem Nebel an Schlagworten, undurchdachten Wertungen und falschen Schlussfolgerungen, setzt er sich durch, hat das gravierende Folgen. Darüber muss zumindest geredet werden, unabhängig davon, was der Landtag letztlich beschließt.

In der Gesetzesbegründung führen SPD, Grüne und Linke an, sie verstünden unter „menschenverachtender Hetze“ auch „Islamfeindlichkeit“ und „Antifeminismus“. Niemand kann präzise definieren, was unter antifeministisch, islamfeindlich oder rassistisch zu verstehen ist. Die Begriffe können mit relativ beliebigen Inhalten gefüllt werden. So geht es beim „Rassismus“ seit den 1980er-Jahren nicht mehr um biologische Rassen, sondern um kulturelle Unterschiede. Von „Kulturrassismus“ ist beispielsweise die Rede, wenn Unterscheidungen oder Kategorien anknüpfen an Religion, Kultur oder Sprache.

Ungleiche Machtverhältnisse werden als Ausdruck von Rassismus verstanden. Legen wir dieses Verständnis zugrunde, verschafft man staatlichen Organen die Berechtigung und die Verpflichtung, legitime Positionen unter Verdacht zu stellen und mehr oder weniger willkürlich auszugrenzen. Die Demokratie lebt aber davon, dass alles kritisiert werden darf, die katholische Kirche, der Feminismus oder das Bundesverfassungsgericht. Es bleibt nicht ohne Folgen für das gesellschaftliche Klima, wenn gewisse Positionen aus den wissenschaftlichen und politischen Kontroversen ausgesperrt und für verfassungswidrig erklärt werden.

Nein. Unter Feminismus werden vielfältige gesellschaftliche Strömungen, politische und wissenschaftliche Positionen verstanden. Die kann man teilen oder nicht. Entscheidend ist und bleibt die Einsichtigkeit und Widerspruchsfreiheit der Argumente. Mit welchem Recht sollen Positionen, die sich kritisch mit dem Feminismus auseinandersetzen, für verfassungsfeindlich erklärt werden? Das wäre undemokratisch und widerspräche dem Geist der Verfassung.

Ganz gewiss. Aber praktische Politik kann und muss auf der Ebene der Gesetze oder auf der des Vollzugs darauf reagieren, nicht auf der Ebene der Verfassung als höchster Norm einer staatlichen Rechtsordnung. Der Respekt vor einer Verfassung sollte so etwas verbieten.

Offensichtlich gibt es eine sehr große Koalition in der Bürgerschaft, die Änderungen beschließen will. Ob sich die SPD, die Grünen und die Linken durchsetzen mit ihren spezifischen Forderungen, kann ich nicht sagen.

Es gibt eine bundesweite Diskussion über die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, an der unter anderen der Hochschulverband beteiligt ist. Mir wäre wichtig, dass die Argumente wenigstens zur Kenntnis genommen und diskutiert werden.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Stefan Luft ist Politologe und Privatdozent am Institut für Politikwissenschaft der Uni Bremen. Von 1995 bis 1999 war er Sprecher des Innenressorts, von 1999 bis 2004 stellvertretender Regierungssprecher.