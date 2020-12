Uwe Papencord hat in den vergangenen Monaten wesentlich mehr Zeit in seinem Büro an der Stresemannstraße verbracht als in normalen Jahren. (Christina Kuhaupt)

Was war Ihr ursprünglicher Plan für 2020?

Uwe Papencord: Ich dachte, dass es ein total normales Jahr werden wird. Ich sollte als kommissarischer Amtsleiter bis November die Amtsleiterin Sermin Riedel vertreten, die sich in den Mutterschutz verabschiedet hatte. Zum Beispiel wäre das Public Viewing für die Europameisterschaft ein Thema gewesen, in der Bußgeldstelle wollten wir die Technik verbessern und Verkehrsprojekte wie „Sunrise“ begleiten. Und dann wurde auf einmal alles anders.

Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Sie gemerkt haben, was dieses Virus für Auswirkungen haben wird?

Das war so im Februar, als es losging mit den ersten schrecklichen Bildern aus Italien. Da haben wir hier gedacht: Was passiert da, wie werden wir davon betroffen, auch als Ordnungsamt? Mir war schnell klar, dass wir ein wichtiger Player in dieser Konstellation sind. Wir fungieren zusammen mit dem Gesundheitsamt als Infektionsschutzbehörde. Es ist eine Bremer Besonderheit, dass wir diejenigen sind, die auf Vorschlag des Gesundheitsamtes die Anordnungen treffen. In normalen Zeiten sind das Einzelfälle wie Tuberkulose-Erkrankungen.

Und dann?

Dann ging es los mit den ersten Verordnungen. Es mussten ja Dinge geregelt werden, um Kontakte zu reduzieren. Eine der ersten Fragen war, ob Fußballspiele noch stattfinden dürfen. Am Anfang war auch Niedersachsen Niedersachsen und Bremen Bremen. Das beste Beispiel dafür war im Frühjahr der Golfplatz in Bremen-Nord, wo man von Loch 1 bis Loch 9 spielen durfte und danach war da ein rotes Sperrband, weil Niedersachsen Sport noch nicht wieder erlaubt hatte. Da hat die Öffentlichkeit zu Recht geschmunzelt. Oder die Baumärkte, mein Gradmesser.

Wieso?

Ich wusste immer, wie die Lage ist, wenn ich auf den Baumarkt bei uns gegenüber in der Stresemannstraße blickte. Die Baumärkte waren in Bremen im ersten Lockdown ja geöffnet, da hat mir morgens der Blick aus dem Fenster gereicht. Zu Anfang war der Parkplatz ab acht Uhr voll, die Menschenmassen ungeordnet. Das haben wir dann besser in den Griff bekommen, zum Beispiel mit Wegeleitsystemen. Die Situation war ja für alle neu ...

Was war die größte Herausforderung für das Ordnungsamt?

Wenn ich eine Verfügung unterschreibe und damit erlasse, bin ich auch verantwortlich. Wenn ich gefragt werde, was einzelne Aspekte darin bedeuten, muss ich eine Antwort haben.

Aber die mussten Sie sich oft auch erst erarbeiten, richtig?

Das stimmt. Allgemeinverordnungen oder Gesetze können nun mal nicht jeden Sachverhalt und jede Lebenssituation abbilden. Wir haben eine Taskforce eingerichtet, die alle diese Fragen beantwortet hat. Mittlerweile sind das Zehntausende in unserem E-Mail-Postfach. Darf ich mein Geschäft öffnen, was muss ich machen, kann ich dieses oder jenes? Ich bin stolz darauf, dass wir immer Antworten hatten, und das auch sehr schnell. Man sagt ja immer, dass der öffentliche Dienst träge sei, manchmal vielleicht auch zu Recht. Das kann ich hier nicht behaupten. Wichtig war auch, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander ausgetauscht haben, um überhaupt in das ganze Thema zu kommen. Wir sind ja normalerweise keine Beratungsstelle für alle Eventualitäten des Lebens.

Das klingt nach einem arbeitsreichen Jahr. Wie groß ist der Berg an Überstunden?

Wir haben anfangs auch samstags und sonntags gearbeitet und auch bis spät in die Abendstunden. Da mussten extra die Alarmanlagen umgestellt werden, damit wir ins Gebäude hinein und auch wieder heraus konnten. Der normale Acht-Stunden-Tag war für viele in diesem Jahr eher die Ausnahme. Wenn man es über das gesamte Amt zusammenzählt, sind wir bei den Überstunden deutlich im vierstelligen Bereich.

Wie schlagen sich die Bremer angesichts der Einschränkungen? Waren die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes oft so eine Art Blitzableiter für Corona-Frust?

Das hat sich im Laufe der Monate ein bisschen verändert, aber nicht so extrem, wie man vielleicht befürchten könnte. Wir sind mit dem Ordnungsdienst inzwischen in den Stadtteilen gut anerkannt. Ziel ist, nicht sofort zu ermahnen, sondern erst einmal aufzuklären. Das ist das Grundverständnis des Ordnungsdienstes. Diese Herangehensweise hat uns jetzt bei den Corona-Maßnahmen geholfen. Mittlerweile spürt man aber auch, dass in der Bevölkerung eine gewisse Müdigkeit da ist. Das führt schon mal dazu, dass der eine oder die andere nicht mehr so einsichtsfähig ist.

Konnten Sie abends zu Hause gut abschalten, oder beschäftigt einen so eine Situation rund um die Uhr?

Ich sehe es als meine Verantwortung, dass ich auch im Feierabend zur Verfügung stehe, wenn es notwendig ist. Meine Frau sagt dann manchmal, das Corona-Telefon muss jetzt auch mal ohne dich auskommen, das tut es natürlich auch. Und ich bin auch froh, wenn ich mal abschalten kann. Wir haben einen Hund, mit dem gehe ich jeden Abend Gassi.

Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, das hätte man im Nachhinein betrachtet besser lösen können?

Ob besser, weiß ich nicht. Aber es gibt schon Entscheidungen, die wir transportieren müssen, die auch für uns schwierig sind. Diese Diskussion um die Gastronomie zum Beispiel. Da sagen die Wirte, sie hätten aber doch ein gutes Hygienekonzept, was in den meisten Fällen auch stimmt. Aber wir müssen denen erklären: Ihr dürft trotzdem nicht. Das finde ich persönlich nicht leicht. Ob alles richtig ist, was wir entscheiden, weiß man nicht. Man muss aber schnell entscheiden, kann sich nicht drei Wochen lang eine Lösung ausdenken.

Welche Erkenntnisse werden Sie aus der Pandemie mitnehmen?

Dass es gut ist, den Mut zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen. Dass sich das auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauen. Dazu gehört es auch, ehrlich zu sein und zu sagen: Gestern dachte ich noch, es geht nicht, es geht aber jetzt doch. Oder andersherum. Das Beispiel Freipark haben viele nicht verstanden, das kann ich auch nachvollziehen. Die Schausteller haben wirklich alles toll gemacht, trotzdem passte das in dem Moment einfach nicht mehr zur Infektionssituation. Niemand hat leichtfertig irgendetwas entschieden, um die Leute zu ärgern.

Das Gespräch führte Nina Willborn.

Zur Person

Uwe Papencord (63) ist kommissarischer Leiter des Ordnungsamts. Der Verwaltungsbeamte arbeitet seit Dezember 2007 im Bereich öffentliche Ordnung (Stadtamt/Ordnungsamt).

Weitere Informationen

In dieser Serie sprechen wir mit Menschen, deren Arbeitsumfeld sich durch das Coronavirus grundlegend verändert hat. Sie erklären, wie sich ihre Behörden, Einrichtungen oder Institutionen auf die neue Situation eingestellt haben, was die Änderungen für den Arbeitsalltag ihrer Kollegen sowie für sie persönlich bedeutet haben und weiterhin bedeuten. Im nächsten Teil erzählt Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz, wie sehr sich der Kulturbetrieb umstellen musste.