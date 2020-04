CDU-Bürgerschaftsabgeordneter Christoph Weiss (Frank Thomas Koch)

Herr Weiss, Sie sind Sprecher für Controlling der CDU-Fraktion. Was sagt der Controller zum 1,2 Milliarden schweren Bremen-Fonds?

Christoph Weiss: Grundsätzlich spricht nichts gegen den Fonds, im Gegenteil. Beim Lesen der siebenseitigen Vorlagen allerdings hat man den Eindruck, es handele sich um ein Fortsetzungspapier des rot-grün-roten Koalitionsvertrags. Dafür soll sich das Land Bremen in erheblicher Höhe verschulden, entgegen den Regularien der Schuldenbremse. Diese darf verfassungsgemäß nur aus ganz bestimmten Gründen gelockert werden. Dazu gehören Naturkatastrophen. Mir war bislang nicht bekannt, dass die Koalition ihr Regierungsprogramm als Naturkatastrophe bezeichnet. Da wird man als Mitglied der Opposition doch sehr aufmerksam.

Insbesondere bei den Ausführungen zu den mittel- und langfristigen Maßnahmen finden sich eine ganze Reihe von Themen wieder, die schon im Koalitionsvertrag stehen, aber schwierig zu finanzieren sind. Meine Befürchtung ist, dass dieser Bremen-Fonds als Generalabsolution gilt, um die Schuldenbremse zu umgehen. Das muss vermieden werden, weil damit unter anderem die 400 Millionen Euro auf dem Spiel stehen, die Bremen Jahr für Jahr als Sanierungsbeihilfe vom Bund erhält.

Fahrradbrücken werden es vielleicht nicht sein, aber in der Vorlage kommt es zu einem erfreulichen Maß an Selbstkritik. Da heißt es: Die Corona-Krise habe die Notwendigkeit einer nachhaltigen Modernisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge erkennen lassen. Dann folgen eine Reihe von Stichworten, die man aus der Koalitionsvereinbarung kennt: Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt, Geschlechtergerechtigkeit, ÖPNV. Das kann ich nicht unmittelbar mit der Corona-Krise in Verbindung bringen. Es handelt sich um generelle Ziele dieser Koalition. Also muss gut aufgepasst werden, ob hier etwas unzulässig miteinander vermengt werden soll. Es ist richtig, dass die Schuldenbremse für die besondere Härte der Corona-Krise gelockert wird, aber das darf kein Freifahrtschein sein für Lieblingsprojekte von der Wunschliste der Koalitionäre, die aus finanziellen Gründen in den Koalitionsverhandlungen nicht durchgesetzt werden konnten.

Wir haben die ganze Zeit Oppositionsarbeit gemacht. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gut mit der Regierung zusammengearbeitet. Das muss auch so sein, in diesem Ausnahmezustand. Aber wir sind weiterhin gefordert, ein Auge auf die Entscheidungen des Senats zu haben. Bislang ist auch noch nicht klar, wie diese Summe von 1,2 Milliarden Euro eigentlich zustande kommt. Es ist ein Pauschalbetrag. Etwas mehr Details sind da schon notwendig und die werden wir uns als Opposition auch sehr genau und kritisch anschauen.

Das könnte meines Erachtens schwierig werden. Dass Bremen in manchem hinterherhinkt, ist nicht das Ergebnis einer Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis der unbefriedigenden Regierungsarbeit der vergangenen Jahre. Dass es auf Dauer nicht weiterhilft, sich umfangreich zu verschulden, sollten die vergangenen Jahrzehnte zur Genüge gezeigt haben. Die Schuldenbremse ist aus guten Gründen in die Landesverfassung aufgenommen worden.

Zur Person

Christoph Weiss ist seit 2019 Mitglied der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Der Betriebswirt ist außerdem geschäftsführender Gesellschafter der Bego und war von 2013 bis 2017 Präses der Handelskammer.