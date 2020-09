Verwaiste Schienen: So könnte es am Dienstag in ganz Bremen aussehen. Für einen Tag stellt die BSAG ihren Betrieb ein. Busse und Bahnen bleiben stehen. (Christina Kuhaupt)

Am Dienstag ruht Bremens Nahverkehr. Alle Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) werden wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi für den kompletten Tag stillstehen. Man muss eine ganze Zeit zurückgehen in der jüngeren Bremer Geschichte, um eine ähnliche Situation zu finden. 2004 hatte es einen Warnstreik bei der BSAG gegeben, er begann morgens und war nach ein paar Stunden vorbei. Am Nachmittag fuhren die Busse und Bahnen wieder. Das wird an diesem Dienstag anders sein.

Wann wird gestreikt?

Es wird von Dienstbeginn bis Dienstschluss gestreikt, die etwa 2000 Beschäftigten der BSAG werden ihre Arbeit von 3 Uhr am Dienstag bis 3 Uhr am Mittwoch niederlegen. In dieser Zeit werden keine Busse und Bahnen fahren, die Kundenzentren bleiben geschlossen und die Leitstelle wird nicht besetzt sein.

Wo wird gestreikt?

Verdi hat für diesen Dienstag bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Im Verdi-Landesbezirk Niedersachen-Bremen sind etwa 6000 Beschäftigte betroffen, neben der BSAG auch die kommunalen Verkehrsbetriebe in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen und Goslar. In Bremen ist für 10 Uhr eine Kundgebung vor der BSAG-Zentrale am Flughafendamm geplant. Coronabedingt soll der Protest in einem kleinen Kreis stattfinden, es werden bis zu einhundert Teilnehmer erwartet.

Warum wird gestreikt?

Grund für den Warnstreik ist die Entscheidung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, nicht in Verhandlungen für einen bundesweit gültigen Tarifvertrag einsteigen zu wollen. In den vergangenen Jahren hatte jede Kommune mit ihrem jeweiligen Verkehrsbetrieb eigene Verträge abgeschlossen. Insgesamt geht es um 130 Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 87.000 Mitarbeitern. Verdi fordert für sie unter anderem deutschlandweit zentrale Regelungen zu Urlaubstagen oder Sonderzahlungen.

Mehr zum Thema Busse und Bahnen stehen in Bremen still Warnstreik trifft auch Pendler Der für Dienstag angekündigte Warnstreik bei kommunalen Verkehrsunternehmen trifft auch die Pendler ... mehr »

Wie steht die BSAG dazu?

„Wir werden bestreikt, die Verantwortung trägt Verdi“, sagt BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer, „wenn wir uns es aussuchen könnten, hätten wir gerne darauf verzichtet.“ Nach den ersten Monaten in der Corona-Krise kehre das Vertrauen in den ÖPNV gerade erst zurück, man stehe bei 70 Prozent der sonst üblichen Auslastung. Der Warnstreik komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Was sagen die Arbeitgeber?

Die Arbeitgeber-Vertreter kritisieren die Streikpläne der Gewerkschaft scharf. „Das Verhalten von Verdi ist ein Anschlag auf die Allgemeinheit und die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs“, sagt Niklas Benrath, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Auch Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen, übt Kritik. Die Auswirkungen seien fatal: „In einer Zeit, in der Tausende um ihre Jobs bangen und der Nahverkehr sich gerade erst von der Corona-Krise erholt, ist der Streik verantwortungslos.“ Grundsätzlich sei es Sache der Arbeitnehmer, pünktlich am Arbeitsplatz zu sein. Vor allem Pendler sollten also am Dienstag mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen, so Neumann-Redlin. Wenn sie es dennoch nicht rechtzeitig zur Firma schafften, sollten sie von ihrem Arbeitgeber Verständnis erwarten können.

Warum gibt es keinen Notbetrieb?

Heiko Strohmann, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, fordert den Senat auf, einen Notbetrieb im Nahverkehr sicherzustellen. „Es muss einem städtischen Betrieb möglich sein, kurzfristig und mit einer Hand voll Leuten zu planen, dass wenigstens die frequentiertesten Strecken befahren werden“, sagt Strohmann. Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) weist die Kritik zurück. „Es ist leicht, einen Notbetrieb zu fordern, wenn man dafür keine Verantwortung tragen muss“, sagt Schaefer. Sie habe Gespräche mit BSAG-Vorstand Hajo Müller geführt, gemeinsam sei man zum Entschluss gekommen, dass ein Notbetrieb gegenüber den Fahrgästen nicht zu verantworten wäre. Im schlimmsten Fall würde man damit auch den übrigen Verkehr der Stadt lahmlegen. Warum das passieren könnte, erklärt BSAG-Sprecher Meyer an einem Beispiel: Normalerweise übergebe ein Straßenbahnfahrer sein Fahrzeug nach der Schicht an einer Haltestelle an den nächsten Fahrer. Wenn dieser Kollege nun aber streiken und das Fahrzeug nicht übernehmen würde, stünden irgendwann überall in der Stadt Straßenbahnen herum, die auch den restlichen Verkehr beeinträchtigten könnten. Kritik am CDU-Vorschlag kommt auch von Verdi: Die Gewerkschaft interpretiert den Aufruf dahingehend, dass der verkehrspolitische Sprecher der CDU in Bremen „scheinbar keine Ahnung hat, wie ein Verkehrsbetrieb organisiert ist“.

Mehr zum Thema Busse und Bahnen stehen still BSAG und Verkehrssenatorin kritisieren angekündigte Warnstreiks Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für ... mehr »

Fahren die Züge?

Die Züge, die Pendler aus dem Umland nach Bremen bringen, sollen planmäßig unterwegs sein. Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) erwartet keine Einschränkungen, die Mitgliedsunternehmen seien nicht betroffen. Firmen wie die Nordwestbahn oder die Metronom Eisenbahngesellschaft bleiben von den Streiks unberührt. Auch die Regionalbusse, die Fahrten nach Bremen anbieten, sollen wie gewohnt im Einsatz sein.

Gibt es Alternativen?

Der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi hat angekündigt, die Flotte in den vom Streik betroffenen Städten kurzfristig zu erweitern. Das Unternehmen will allen Pendlern, die am Dienstag auf E-Scooter umsteigen, Freifahrten für den Arbeitsweg anbieten. Auch WK-Bike, das Fahrradverleihsystem, an dem die Bremer Tageszeitungen AG beteiligt ist, will seine Präsenz am Dienstag ausweiten und vor allem morgens und nachmittags zusätzliche Räder bereitstellen. Außerdem werden in der Facebook-Gruppe „Bremer kommen immer gut an“ unter #Nimmmichmit kurzfristige Mitfahrgelegenheiten vermittelt.