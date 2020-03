Nach einem furiosen Saisonauftakt war das Geschäft im Gartencenter Peters am Weserpark ab Mittwoch eher verhalten. (Daniela Schilling)

Schon am Eingang wird man im Din A 4-Format höflich, aber bestimmt gebeten, mindestens 1,5 Meter Abstand zu seinen Mitmenschen zu halten. Das fällt am Donnerstag um 13.15 Uhr nicht schwer im Bauhaus-Markt in Osterholz. Der Parkplatz ist nur gut zur Hälfte belegt, die meisten Gänge sind nahezu menschenleer. Regelmäßig erschallt eine Lautsprecherdurchsage, die an die 1,5-Meter-Regel erinnert und die Kunden auffordert, nur so lange wie unbedingt nötig zu bleiben. Zudem bittet man um Verständnis, dass längere Beratungsgespräche derzeit nicht möglich sind: „Unsere Mitarbeiter zeigen Ihnen aber gerne, wo die gesuchten Artikel stehen.“

Abstand – das gilt auch für die Informationstresen, an denen unter anderem über die Anwendung von Unkrautvernichtern und dergleichen beraten wird. Holzböcke, zwischen denen rot-weißes Absperrband gespannt ist, halten die rare Kundschaft auf Distanz. Die Regale sind wohlgefüllt, auch typische Hamster-Artikel wie Putzmittel, Batterien und Glühbirnen sind reichlich verfügbar. Draußen, im Gartenbereich, ein Blütenmeer: „5 Primeln für 5 €“ preist ein Schild, die kleinen Kunststoffpaletten mit Hornveilchen stapeln sich.

„Tja, Montag und Dienstag hätten Sie aber nicht hier sein wollen“, sagt die freundliche Verkäuferin im kleinen Bäckerladen am Eingang des Baumarktes auf die Bemerkung, dass überraschend wenig los sei. „Aber da wussten die Leute ja auch noch gar nicht, wie das nun weitergeht.“ Am Tresen verrät es ihnen jetzt eine Boulevardzeitung mit einer ungewohnt langen Schlagzeile: „Die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Zumindest redet wirklich jede und jeder mit der Verkäuferin kurz darüber – und alle halten schön Abstand zueinander.

Auf der anderen Seite der Hans-Bredow-Straße, bei Hornbach, sieht es kaum anders aus. Der Parkplatz ist höchstens zu zwei Dritteln belegt, die Kassiererinnen haben Zeit für einen Schnack. Auch hier wird Abstand gefordert: An den Info-Tresen stecken Holzlatten mit entsprechenden Schildern in Eimern, zudem hat man auf den Fußboden Signalbänder geklebt, welche die Kunden nicht übertreten dürfen. Im kleinen Außenbereich warten auch hier die Pflanzen auf Kundschaft. Der Kundenansturm, getrieben von einem Mix aus schönem Wetter, Homeoffice und Kurzarbeit, ist fürs erste vorbei.

Das bestätigt auch Christoph Skarneck, Marktleiter im nahen Gartencenter Peters. „Am Wochenende hatten wir einen super Saisonstart, der bis Dienstag anhielt“, berichtet er. „Aber seit Mittwoch läuft es plötzlich sehr schlecht.“ Dafür gebe es unheimlich viele Anrufe, ob das Gartencenter denn geöffnet sei: „Da sind ganz viele ganz unsicher.“ Wer dann doch kommt, kann seine Hände und den Griff des Einkaufswagens gleich am Eingang desinfizieren, sagt Skarneck. „Da sind ja viele Ältere dabei, die besonders gefährdet sind.“

Kurzarbeit ist im Gartencenter Peters noch kein Thema. Aktuell sind seine 16 Mitarbeiter unter anderem sehr damit beschäftigt, die nicht verkauften Pflanzen zu retten: Es wird mehr gegossen, gedüngt und verrückt, Schnittblumen werden gekühlt gelagert. Nachschub sei nicht das Problem, wenn die Nachfrage wieder anzieht, sagt Christoph Skarneck: „Da kommt das meiste aber aus Nordrhein-Westfalen, einiges aber auch aus unserer Region.“

Die Hornbach-Baumärkte in Deutschland werden am Sonntag nicht öffnen. Alle Teams an den 96 Standorten haben sich dagegen ausgesprochen, eine entsprechende Option aus der gemeinsamen Leitlinie von Bundesregierung und Bundesländern zu nutzen. „Wir haben unseren Marktteams die freie Wahl gelassen“, erklärte Christa Theurer im Namen der Geschäftsleitung. Im Vordergrund stünden die Entlastung der Mitarbeiter und deren Schutz vor einer Infektion, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Grundversorgung der Kunden werde werktags und über den Online-Shop sichergestellt.