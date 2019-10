Einige Social-Media-Plattformen bieten ihren Nutzern bereits an, Regelungen für den Todesfall zu treffen. (Andrea Warnecke/DPA)

Die Konten bei Facebook, Twitter oder Instagram, Zugänge fürs Online-Banking oder Stromanbieter, digitale Mobilfunk- oder Fernsehverträge: Was zu Lebzeiten praktisch und unverzichtbar erscheint, wird in vielen Fällen dann zum Problem, wenn der Inhaber der Zugänge stirbt. Forscher des Oxford Internet Instituts haben errechnet, dass es bis zum Jahr 2070 weltweit alleine bei Facebook mehr Konten von Verstorbenen geben könnte als von Lebenden. Die große Frage: Was passiert mit den Zugängen, wenn die, die sie angelegt haben, tot sind? Nur wenige Menschen denken bislang beim Thema Nachlass auch an seine digitale Form. Die Folge: Die Erben wissen oft nicht, wie sie Zugang zu den Daten der Verstorbenen erhalten können.

Die Bremer FDP bringt das Thema „digitaler Nachlass“ nun in die Bürgerschaft. „So wie es jetzt ist, geht es nicht“, sagt Parteichef Hauke Hilz. Seine Partei wolle sich dafür einsetzen, dass die Rechte von Erben von Internet-Konten gestärkt werden. Damit folgen die Bremer Liberalen ihren Hamburger Kollegen, die im September einen ähnlichen Antrag gestellt hatten. Auch die Bundesfraktion der Liberalen setzt auf das Thema und fordert einheitliche Regelungen auf europäischer Ebene sowie entsprechende Gesetzesänderungen in Deutschland.

Bislang gibt es zwar eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs von 2018, nach der in Deutschland die Verträge Verstorbener über Konten in den sozialen Netzwerken auf die Erben übergehen. Die Praxis zeige aber, schreibt die FDP in ihrer Großen Anfrage an den Senat, dass diese oft große Schwierigkeiten hätten. Nicht nur könnten Erben oft innerhalb der sechswöchigen Frist nicht entscheiden, ob sie den Nachlass annehmen oder nicht, weil ihnen notwendige Informationen fehlten. Ebenso bestimmten zurzeit oft die Internet-Portale darüber, ob und in welchem Ausmaß sie Angehörigen oder Freunden von Verstorbenen Auskunft und Zugriff auf Passwörter ermöglichen.

Oft sei außerdem unklar, auf wie vielen Seiten und Portalen der Verstorbene überhaupt angemeldet war. Problematisch kann es auch dann werden, wenn ein Online-Dienst seinen Firmensitz im Ausland hat. „Aktuell fehlen rechtsverbindliche Regelungen, die den Erben die notwendigen Auskunfts- und Zugriffsrechte einräumen, egal wo der Anbieter des Online-Dienstes ansässig ist“, heißt es in dem Antrag. Die Erben müssten das Heft des Handelns in die Hand bekommen, sagt Hilz. „Sie müssen entscheiden können, was mit den Accounts passieren soll, ob zum Beispiel eine Facebook-Seite abgeschaltet oder in den Gedenkzustand versetzt werden soll.“

In Deutschland fallen das Friedhofs- und Bestattungsrecht in die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer. Deshalb darf man zum Beispiel in Bremen Totenasche verstreuen, in den meisten anderen Ländern dagegen nicht. Was die digitalen Spuren im Internet angeht, sind neben vielen anderen rechtlichen Fragen auch die Zuständigkeiten innerhalb Deutschlands noch unklar. „Welche Aspekte des digitalen Nachlasses werden auf Bundesebene geregelt und welche auf Landesebene? Das muss definiert werden“, fordert Hilz. Er selbst hat, nachdem er sich länger mit dem Thema beschäftigt hatte, für den Fall des Falles inzwischen eine Liste seiner Passwörter hinterlegt. „Genau wie wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch hatte ich mir vorher einfach gar keine Gedanken über das Thema gemacht“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete.