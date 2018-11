Das Ortsamt in Horn-Lehe (Petra Stubbe)

Welche Chancen sehen Sie in der Nutzung Sozialer Medien für Beiräte und Ortsämter in Bremen?

Die Nutzung sozialer Medien gehört mittlerweile zum Alltag. Für Ortsämter und Beiräte stellen sie eine zusätzliche Möglichkeit dar, mit den Bürgerinnen und Bürgern eines Stadtteils in Kontakt zu kommen. Insbesondere jüngere Menschen, die kaum noch klassische Printmedien nutzen, können auf diesem Wege besser erreicht werden.

Der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien will gelernt sein, und eine effektive Nutzung bindet zeitliche und personelle Ressourcen.

Die Freie Hansestadt Bremen bietet zum Beispiel regelmäßig Fortbildungskurse zum sicheren Umgang mit Internet und sozialen Medien an, die von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos genutzt werden können.

Derzeit wird mit den Ortsamtsleitungen an einem Konzept gearbeitet, wie die Personalausstattung der Ortsämter vor dem Hintergrund gestiegener Anforderungen, nicht nur im Hinblick auf Digitalisierung, zukünftig aussehen sollte.

Dass bei der Nutzung von Facebook, Twitter und Co. datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten sind, steht für uns außer Frage.

Der Digitalisierungsprozess in den Ortsämtern ist schon recht weit vorangeschritten. Bürgeranträge können bereits jetzt online gestellt werden, es gibt eine elektronische Aktenverwaltung und eine Zuwendungsdatenbank. Bald kommt noch die elektronische Rechnung hinzu, und in naher Zukunft sicherlich auch die Abgabe von Förderanträgen auf elektronischem Weg. Neben all diesen Vorteilen der modernen Verwaltung schätze ich es aber dennoch sehr, dass in den Ortsämtern und in den Beiräten nach wie vor der „analoge“ Kontakt zu den Menschen in den Stadtteilen im Vordergrund steht.

Die Fragen stellte Christian Hasemann.

Zur Person

Viola Kral ist in der Bremer Senatskanzlei zuständig für die Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter.