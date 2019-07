Ein Dinosaurier im Bremer Übersee-Museum ist nun komplett. (Christina Kuhaupt)

Während der Skelett-Abguss eines Iguanodon bereits stand, fehlte bislang noch der Kopf. Den haben Mitarbeiter am Mittwoch montiert. So setzen sich Stück für Stück, Skelett für Skelett, Knochen für Knochen die Exponate zusammen, ehe sich am 26. Oktober die Türen für die neue Dauerausstellung mit dem Titel „Spurensuche – Geschichte eines Museums“ öffnen.

Der Iguanodon wird der Mittelpunkt der Schau sein. Kein Wunder, ist er laut Experten der größte und bekannteste Vertreter der Iguanodontidae. Zudem soll er einer der ersten entdeckten Dinosaurier überhaupt gewesen sein.