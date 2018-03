Ein bisschen wie beim Traumschiff. Hans-Dieter Lübbers zeigt Fotos von seiner Zeit auf dem Passagierschiff MS "Berlin". (Dustin Weiss)

Das erlösende Telegramm kommt in San Diego. Über Stunden war Hans-Dieter Lübbers immer wieder zu dem Funker an Bord gelaufen, um sich zu vergewissern, dass er keine Nachricht verpasst hat. Schon kurz hinter den Azoren war er nervös geworden, weil er immer noch nichts gehört hatte. Rund um den Panamakanal dann das Funkloch. Zum Glück bieten die Funker eines anderen Schiffs ihre Hilfe an. Sie sind auch diejenigen, die ihm 1963 schließlich die frohe Botschaft überbringen: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Als Hans-Dieter Lübbers und seine Frau Ilse die Episode von der Geburt ihres Sohnes erzählen, müssen sie schmunzeln. Heute sind es amüsante Anekdoten, früher konnten solche Ereignisse mitunter auch eine gewisse Wehmut mit sich bringen. Doch wichtige Momente wie diese zu verpassen, war für den Familienvater über Jahre hinweg quasi normal. „Wir haben uns damit arrangiert“, sagt Ilse Lübbers. Die 79-Jährige schaut auf die alten Fotos, die auf dem Tisch in ihrem Wohnzimmer verteilt liegen. Eines zeigt sie und ihren Mann 1959 auf der MS "Reifenstein“ in Bremerhaven. Das junge Paar strahlt in die Kamera. Damals durfte Ilse Lübbers das erste Mal an Bord übernachten. „Das war zu dieser Zeit etwas ganz Besonderes und eigentlich verboten“, erinnert sie sich. „Schließlich waren wir da noch gar nicht verheiratet.“

Das Ehepaar Lübbers im heimischen Wohnzimmer. An die Jahre auf See erinnern sich die beiden gerne zurück. (Dustin Weiss)

Es sind kurze Bordbesuche wie dieser, die den beiden in den ersten Jahren ihrer Beziehung und Ehe blieben. Oft war Lübbers fünf Monate am Stück als Offiziersanwärter unterwegs, wenn es beispielsweise auf Stückguttransportern in Richtung Australien ging. Telefonate waren zu dieser Zeit noch nicht möglich, und so schrieben sich die beiden jede Menge Briefe. Oft waren es nur einzelne Abende oder wenige Tage, die er und seine Familie bis zur nächsten Abreise miteinander verbringen konnten. „In den Tagen, die er Zuhause war, musste dann so viel erledigt werden. Und alles fand gleichzeitig statt“, sagt Ilse Lübbers. Kurz bevor ihr Mann nach den langen Wochen auf See nach Hause kam, habe sie den Kindern ein Foto von ihm mit an ihr Bett gestellt – damit sie auch wussten, wer da nach Hause zurückkehrt. „Da war es gut, dass man noch die Unterstützung der Familien und Frauen anderer Seefahrer hatte“, sagt Ilse Lübbers.

Besser wurde es, als Lübbers seine Einsätze als Offizier auf dem Passagierschiff „Berlin“ des Norddeutschen Lloyd bekommt. „Dort war es ein bisschen so, wie man es sich auf dem Traumschiff vorstellt“, sagt Lübbers. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen ihn mit führenden Staatsanwälten und anderen hochrangigen Vertretern der Gesellschaft. Das Schiff war im Liniendienst zwischen Bremerhaven und New York eingesetzt, sowie auf mehreren Kreuzfahrten im Nordatlantik. Bis zu 900 Gäste brachten Lübbers und die Crew so in die USA und wieder zurück.

Ilse und Hans-Dieter Lübbers in jungen Jahren auf der MS "Reifenstein" in Bremerhaven. (Dustin Weiss)

Zwischenzeitlich war Lübbers auch immer Mal wieder als Ausbildungsoffizier auf einem anderen Schiff eingesetzt. Eines Tages bekam er plötzlich einen Brief von seinem Vorgesetzten. Er sollte als Lehrer an der Seefahrtsschule aushelfen. Damit begann für ihn ein schleichender Prozess. Zwar fährt er danach noch einmal als erster Offizier auf der „Nabob“ als direkter Vertreter des Kapitäns mit, doch bekommt er anschließend das Angebot, dauerhaft an Land zu wechseln. Keine einfache Zeit für den leidenschaftlichen Seemann. „Besonders schwer fiel es ihm nach der einjährigen Probezeit. Da wäre er am liebsten wieder direkt aufgebrochen“, erinnert sich seine Frau an den Moment. Sie hätte diese Entscheidung mitgetragen, sagt sie. Doch ihr Mann bleibt. „Rückblickend betrachtet war das sicherlich auch keine schlechte Entscheidung“, sagt Lübbers.

Doch den Duft der weiten Welt, wie er seine Abenteuer auf See nennt, den vergisst der 82-Jährige auch in den Folgejahren nicht. Damit er den Praxisbezug nicht verliert, fährt Lübbers in den Ferien immer mal wieder auf den neuesten Schiffen mit – teilweise auch mit seinen Studenten. Zu Hause ändert sich nicht viel. „Aber es war schön, dass man alle schweren Entscheidungen nicht mehr alleine treffen musste“, sagt Ilse Lübbers. Ihr Mann findet an der neuen Aufgabe Gefallen – bis heute.

Auch jetzt, in seinem Ruhestand, kommt es immer mal wieder vor, dass ehemalige Studenten den Professor direkt von ihrem Schiff aus anrufen und um Rat fragen. Für Lübbers eine schöne Anerkennung. Wird die Sehnsucht nach dem Meer zu groß, begeben er und seine Frau sich auf kürzere Kreuzfahrten. Für Lübbers sind sie wie Ausflüge in seine Jugend, so wie beim letzten Mal, als es nach Norwegen ging.