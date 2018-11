Rainer Müller (Christina Kuhaupt)

Morgens die Einweihung einer neuen Kinderrutsche, nachmittags Treffen mit den Parteikollegen und abends Sozialausschusssitzung – sieht so Ihr Alltag als Beiratsmitglied aus?

Rainer Müller: Ganz so dicht gedrängt vielleicht nicht. Mal ist es ruhiger, aber manche Wochen sind durchaus so voll mit Terminen und Vorbereitung, dass es einem Halbtagsjob gleichkommt. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind es drei Stunden am Tag.

Wieviel Lebenszeit haben Sie insgesamt ins Ehrenamt gesteckt?

Für mich macht das nur Sinn, wenn ich mich reinhänge und dadurch etwas bewegen kann. Ich bin seit elf Jahren im Beirat, um Ungerechtigkeit und Ungleichheit entgegenzutreten und um mich für diejenigen einzusetzen, die selbst nicht die Möglichkeit haben, für ihre Interessen zu kämpfen. Zeit spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Aber nicht alle Beiratsmitglieder investieren so viel – finden Sie das in Ordnung?

Natürlich habe ich als Rentner mehr Möglichkeiten als jemand, der Vollzeit arbeitet und vielleicht noch kleine Kinder zu versorgen hat. Ich glaube, wir könnten mehr bewegen, wenn der Einzelne mehr Zeit hätte. Manchmal wünschte ich mir auch, der ein oder andere würde mehr Einsatz zwischen den Sitzungen zeigen. Manche lieben eher ihr öffentliches Wirkungsfeld während der Sitzungen.

Klingt so, als ärgere Sie das.

Nein, nicht unbedingt. Aber ich ärgere mich, wenn jemand unvorbereitet kommt und gleich mitreden will. Es darf nicht der Eindruck entstehen, der Schlagabtausch sei wichtiger als die Sache. Und ich habe Sorge, dass Parteiproporz und Eitelkeiten vor den Wahlen noch zunehmen werden. Mir ist wichtig, in der Sache voranzukommen und betrachte die Sitzungen eher als Erntezeit meiner vorherigen Bemühungen. Am Ende sollen Kinder, Jugendliche und Alte von dem profitieren, was ich als Sozialausschusssprecher erarbeite.

Was macht für Sie als „alten Hasen“ die Beiratsarbeit im Kern aus?

Für mich ist ein Beirat nur so stark, wie er dazu in der Lage ist, Bündnisse zu schaffen. Denn wir sind weder ein gesetzgebendes Gremium noch haben wir wesentliche Entscheidungsrechte. Wir sind dazu da, Lobbyarbeit für den Stadtteil zu leisten. Wir sind zu dicht an den Problemen der Menschen dran, um etwas schön zu reden – unabhängig davon, ob eine Partei mit auf der Regierungsbank sitzt oder nicht. Daher ist es bei mir üblich, grundsätzlich vor einem Antrag mit den betroffenen Menschen zu sprechen, für die wir Verbesserungen erreichen wollen. Und erst dann gilt es, politische Mehrheiten zu finden. So haben wir unsere Stadtteilinteressen schon mehrfach gegenüber Landespolitik und Verwaltung durchsetzen können.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Bildungsbehörde wollte die Oberstufenschüler von der Neustädter Wilhelm-Kaisen-Oberschule nicht mehr fest der gymnasialen Oberstufe am Leibnizplatz zuordnen, sondern dem Gymnasium in Kattenturm. Das wollten wir nicht und haben das mit einem gemeinsamen Beiratsantrag verhindert, den auch fast alle Schulleiterinnen und Schulleiter der Neustadt unterzeichnet haben.

Was war bisher Ihr größter Erfolg?

Da gibt es viele, auf die ich zurückblicken kann. Ich freue mich sehr, dass wir aktuell dazu beitragen konnten, die Helene-Kaisen-Grundschule zu gründen. Damit wird sich die Wertigkeit der Wilhelm-Kaisen-Oberschule erhöhen und die soziale Durchmischung auf dem Bildungscampus verbessert. Wir konnten außerdem mit Beiratsgeldern die Straßen und Plätze beleben und die Nachbarschaft dadurch auch in Quartieren stärken, wo viele ärmere Menschen leben.

... und Ihr größter Frust?

Eigentlich glaube ich immer daran, etwas erreichen zu können, wenn wir es gemeinsam anpacken. Sonst hätte ich gar keine Motivation und Kraft für die Beiratsarbeit. Man muss aber aushalten können, dass Menschen auch mal gegen die eigenen Pläne sind. Man muss eine klare Linie haben, dann kann man auch Kompromisse finden. Die sinnvolle Nachnutzung verlassener Hausmeisterwohnungen an den Schulen ist so ein dickes Brett, das wir nur sehr langsam durchbohrt bekommen. Aber bei zwei Schulen hat es schon geklappt.

Was kann zur Stärkung der Beiräte beitragen?

Die Ortsämter müssten gestärkt werden, das wäre wirklich dringend nötig. Denn dort ist die Arbeitsbelastung durch Zusatzaufgaben enorm gestiegen, das Personal ist aber das gleiche geblieben. Das schwächt die Beiratsarbeit und letztlich auch die Bürgerbeteiligung enorm.

Was müsste passieren, um das Ehrenamt für Jüngere attraktiver zu machen?

Zunächst einmal müssten die Alten, wie ich einer bin, für die junge Generation Platz machen (lacht). Und das werde ich tun. Und wir müssen in den Parteien die jungen Leute ernst nehmen und fördern. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen sieht es in der Neustadt gut aus, da wollen die Jungen mitmischen. Mein Rat an sie: Greift euch ein Thema und werdet darin zum Experten. Die Motivation vieler Menschen kommt nicht über die Gremienarbeit, sondern über ein spannendes Projekt.

Zur Person

Rainer Müller

(70) war im Berufsleben Sozialarbeiter und sitzt seit 2007 für die Sozialdemokraten im Neustädter Beirat. Er ist amtierender Sprecher des Ausschusses für Soziales und Bildung.