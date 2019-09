Ein Frau geht bei strömenden Regen und starken Wind mit ihren Schirm am Deich des Jade Busen spazieren. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf den ersten Herbststurm einstellen. Vom frühen Montagmorgen an seien auf den ostfriesischen Inseln Sturmböen von über 100 Kilometern pro Stunde möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In Bremen oder im Raum Salzgitter und Wolfsburg könne später immerhin noch mit der Windstärke 10 gerechnet werden. Bis zum Mittag werde der Sturm sich voraussichtlich verausgabt haben.

Die Bäume hätten noch sehr viel Laub, warnte der Sprecher. Das sei gefährlich - je mehr Laub, desto größer der Widerstand, den Bäume dem Wind bieten. Dann könnten Äste abbrechen. Zudem seien örtlich Gewitter und starker Regen möglich. Für den Dienstag werde ein weiteres Tief erwartet, das „sehr viel Regen“ bringen werde.