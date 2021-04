Mit Infostand und Flyer: CDU-Politiker Holger Saathoff im Straßenwahlkampf 2019 in Bremen. Noch ist nicht klar, ob solch ein Wahlkampf jetzt möglich ist. (Frank Thomas Koch)

Ein bisschen Hoffnung haben sie alle, auch wenn sich die Wahlkampfmanager der Parteien in Bremen nur gedämpft optimistisch zeigen, dass im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September die üblichen Wahlkampfveranstaltungen möglich sind. Aktuell sieht das schwierig aus: Große Versammlungen mit mehreren hundert Zuhörern in Hallen oder auf öffentlichen Plätzen, Podiumsdiskussionen in gut gefüllten Schulaulen oder auch nur der Infostand in der Fußgängerzone – bei den momentanen Corona-Inzidenzen jenseits der 100 ist nicht möglich oder wenig sinnvoll. „Trotzdem gilt für uns der Grundsatz: Menschen überzeugen Menschen“, sagt Jonas Kassow, Landesgeschäftsführer der Grünen. Auf die direkte persönliche Begegnung mit ihren Wählern wollen die Grünen darum nicht verzichten.

„Wie planen derzeit mit allen Szenarien“, sagt Kassow. So kann er sich auch große Veranstaltungen mit der Spitzenkandidatin vorstellen. „Abhängig vom weiteren Pandemieverlauf, dem Erfolg der Impfkampagne und dann wieder möglichen Lockerungen will ich das nicht von vornherein ausschließen.“ Da solche Formate außerdem einen längeren planerischen Vorlauf haben, muss man sie frühzeitig angehen. „Wichtig ist, dass wir uns schnell anpassen können“, meint Kassow. Unter freiem Himmel hält er auch abgesperrte Areale, Besucherregistrierung und zugewiesene Sitzplätze mit sicheren Abständen für denkbar.

Das sieht Heiko Strohmann anders. Für den Geschäftsführer der CDU im Land Bremen liegt der Wert solcher Veranstaltungen auch im „emotionalen Erlebnis mit Gleichgesinnten". Aktuelle plane die CDU in Bremen keine Großveranstaltungen, für völlig ausgeschlossen hält er sie aber auch nicht. „Dass unser Kandidat in jedem Fall kein amtierender Kanzler ist, macht es uns leichter, so etwas auch etwas kurzfristiger zu realisieren.“ Denn damit entfallen laut Strohmann viele aufwendige Sicherheitsanforderungen und die Termine eines Regierungschefs. Nach seiner Ansicht werden kleinere „sachlich-fachliche Formate“ eine große Rolle spielen, auch in Form von Videokonferenzen. „Das haben wir in der Pandemie alle gelernt, wie das geht und das funktioniert auch“, ist er überzeugt.

So sieht es auch Roland Pahl, Landesgeschäftsführer der SPD in Bremen. „Unsere digitalen Veranstaltungen haben zum Teil mehr Zuspruch, als wenn wir sie in Präsenz abhalten“, bilanziert er das zurückliegende Jahr. Das Parteileben sei intakt. Den Fokus will er auf die Mitglieder als Wahlkämpfer lenken. „Sie sollen in ihrem Alltag das Gespräch suchen mit Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn.“ Die Partei und die Direktkandidaten in den Wahlkreisen wollen sie mit vielen Informationen motivieren und unterstützen.

Ähnliche Ansätze verfolgen die Grünen. Für die Monate Juni und Juli plane man zahlreiche interne Fortbildungen für Mitglieder und Interessenten, zumeist in digitaler Form. „Da wird es um Argumentationshilfen gehen, um zum Beispiel typischen konservativen bis rechtsextremen Ansichten zu begegnen“ erzählt Kassow.

Ein Grundproblem digitaler Formate sehen allerdings alle Wahlkampfmanager: Man erreicht zumeist nur die ohnehin bereits Überzeugten, weil es aktiver Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen bedarf. Ansprachen in sozialen Medien finden über die entsprechenden Filterungen und Vernetzungen der digitalen Plattformen ebenfalls hauptsächlich den Weg zu Fans und Freunden.

Für Bettina Schiller, stellvertretende Landesvorsitzende der FDP, bedeutet das ein Rückgriff auf vergleichsweise konservative Kommunikationswege. „Vermutlich wird man in diesem Wahlkampf um Postwurfsendungen und Flyer in die Briefkästen nicht herum kommen, will man über die direkten Mitglieder und Anhänger hinaus seine Botschaften verbreiten.“ Das sehen die anderen Parteien ähnlich, auch mit Hinweis darauf, dass eben nicht alle Wähler mit digitalen Formaten erreichbar sind. Schiller hofft, dass sich bis Herbst die Corona-Situation soweit entschärft hat, dass der direkte Austausch an Infoständen oder die Diskussionsrunde mit den politischen Wettbewerbern möglich wird. „Das ist eigentlich durch nichts zu ersetzen.“